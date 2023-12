EITB Maratoia logra 1 210 000 euros y bate récord histórico en recaudación, participación y solidaridad

28/12/2023 10:10

EiTB MARATOIA

Investigación contra el cáncer

EITB MEDIA

Se trata de la cifra más alta obtenida en los 24 años de EITB Maratoia. EITB quiere reiterar, una vez más, su más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía. ESKERRIK ASKO!

EITB Maratoia 2023 ha batido su propio récord, con 1 210 000 euros, que se destinarán a la investigación del cáncer. Se trata de la cifra más alta obtenida en los 24 años de EITB Maratoia, en una edición con récord histórico en recaudación, participación y solidaridad. Es la tercera vez que se recauda más de un millón de euros y este 2023 supera, además, la anterior cifra récord de 1 201 105 euros (2019), cuya causa fue el cáncer infantil. EITB quiere trasladar, una vez más, su más sincero agradecimiento a todas las personas que se han unido a esta causa.

Bajo el lema Minbiziaren Aurka Aukera Berriak (Contra el Cáncer, Aukera Berriak), el pasado 14 de diciembre EITB Maratoia vivió su gran jornada solidaria en la que, además, el atleta Xabier Salillas completó 16 horas de carrera ininterrumpida. Salillas se recupera de esta gran gesta deportiva y, tras la fractura por estrés que sufrió debido a la cantidad de horas, comienza ya a entrenar poco a poco en bici. Pese al gran esfuerzo físico realizado ese día, se muestra satisfecho con su contribución a la lucha contra el cáncer. Asegura que, aunque no había una parte de su cuerpo que no le doliera, "lo volvería a hacer las veces que hiciera falta". Además, ha querido agradecer a todas las asociaciones que le acompañaron y le llenaron de energía. Cómo no, EITB Maratoia quiere agradecer enormemente la contribución tanto de Xabier Salillas como de quienes le acompañaron.

La sociedad vasca ha mostrado, una vez más, su solidaridad y la capacidad de volcarse de lleno por una causa. El reto solidario de esta edición, además, se ha convertido en el más masivo hasta la fecha, con imágenes de actos multitudinarios en los que la ciudadanía se une a EITB Maratoia, y multitud de vídeos que han seguido llegando incluso en días posteriores. Entre las aportaciones destacan especialmente las de las asociaciones contra el cáncer de Euskadi, que se han volcado en esta campaña.

Eskerrik asko bihotz-bihotzez a todos y todas!

* El cáncer ha sido la causa elegida por EITB para su vigésimo cuarto maratón solidario, y esta edición se cerrará a finales de febrero. Hasta entonces continúan en marcha las donaciones online, cuenta bancaria y mediante Bizum. La recaudación se canaliza a proyectos de investigación a través de BIOEF, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias. A lo largo de las 23 ediciones anteriores, la solidaridad de la sociedad ha permitido destinar 8,56 millones de euros para 127 proyectos de investigación.