El callejón sin salida de Theresa May

La opción de un 'brexit' "blando" no convence ni a la Unión Europea ni a los adversarios de May en el Partido Conservador. Johnson ha dimitido para concentrarse en su conspiración para derribar a May.

La primera ministra británica, Theresa May, está en un callejón sin salida. Está obligada a sacar al Reino Unido de la Unión Europea, porque así lo pidió el 52% de los británicos en el referéndum de 2016. Podríamos discutir si aquel referéndum era necesario o si fue producto de las luchas internas en el Partido Conservador, pero ya da igual: se hizo y el resultado está ahí. Pero, al mismo tiempo, Theresa May está obligada a hacer lo que sea mejor para el Reino Unido, y todos los sectores de la economía británica, absolutamente todos, le han dicho que lo mejor es que el Reino Unido mantenga todos los lazos posibles con la Unión Europea.

Por eso, May defiende ahora un brexit "blando", en el que seguiría habiendo comercio libre de mercancías, pero no libre circulación de personas. El problema es que esa solución no les convence ni a la Unión Europea ni a los adversarios de May en el Partido Conservador. Algunos ven que ésta puede ser su oportunidad de echar a May. Hay uno que no ha ocultado nunca sus deseos de ser califa en lugar del califa: Boris Johnson. Justo el que ha dimitido como ministro de Exteriores para concentrarse en su conspiración para derribar a May.