Puntos del acuerdo de coalición en Alemania

La coalición de socialdemócratas del SPD, Verdes y liberales del FDP arrancará en Alemania en la segunda semana de diciembre con el acuerdo de gobierno titulado "Atreverse al progreso: Alianza por la libertad, la justicia y la sostenibilidad". El documento, de 177 páginas, contiene apartados dedicados a la pandemia, la protección del medio ambiente, el salario mínimo, las jubilaciones, el subsidio básico y la vivienda, entre otros.

Pandemia

Se prevé la creación de un consejo científico interdisciplinar en el Ministerio de Sanidad para coordinar mejor las medidas contra la pandemia de la covid-19. El próximo canciller Olaf Shotz no descarta introducir la obligatoriedad de la vacuna en sectores de alto riesgo como el sanitario, que podría ir ampliándose después a otros sectores.

Protección del medio ambiente

Para 2030, el 80 % de la electricidad deberá provenir de fuentes renovables con el objetivo de que la temperatura del planeta no suba por encima de 1,5 ºC.

La coalición marca el 2045 como año tope para lograr la neutralidad climática. Se reafirma en el cierre de las centrales nucleares ya decidido en Alemania.

La coalición impulsará el abandono del carbón como fuente de energía que deberá lograrse para el 2030.

Salario mínimo

El salario mínimo se subirá de los actuales 9,4 euros/hora hasta los 12 euros/hora. Significa que, para la jornada de 35 horas semanales, un salario mínimo bruto de 1.447 euros mensuales subirá hasta los 1.848 euros. Es un incremento del 27,6 %.

Hay que tener en cuenta también que, debido a los "minijobs", muchos alemanes no trabajan a jornada completa.

Jubilaciones

Las cotizaciones en periodo electoral no subirán más del 20 %. Se descarta cualquier reducción de las jubilaciones y un aumento de la edad de jubilación.

Subsidio ciudadano

Con la Seguridad Social del Estado, habrá un subsidio básico ciudadano, en lugar del seguro básico actual (Hartz IV). Ese subsidio deberá asegurar una vida digna.

Vivienda

La coalición va a construir 400 000 viviendas de protección al año, de las cuales 100 000 serán construidas con fondos públicos.

Habrá un mayor freno a las subidas de los alquileres en las zonas donde el mercado sufre una alta presión. En estas zonas, los alquileres no podrán subir en tres años más del 11 %, en lugar del 15 % actual. Cada land o región decidirá cuáles son las zonas de alta presión donde aplicar este freno, que se prolongará hasta el año 2029.

Tasa a las energías renovables

La tasa a las energías renovables será abolida a partir de enero de 2023. La electricidad verde será promovida a través del precio de la electricidad.

Prestación por hijo

El nuevo gobierno de coalición introducirá una prestación básica por hijo en la que se agruparán todos los servicios de apoyo financiero anteriores. Una familia con hijos podrá recibir hasta 2.000 euros al año. Además, los derechos del niño deberán ser introducidos también en la constitución.

Derecho a voto

La edad para poder votar se reducirá a los 16 años. Para ello, será necesaria una reforma constitucional previa. Pero para las elecciones al Parlamento Europeo no es necesaria esa reforma.

Legalización del cannabis

El acuerdo prevé una legalización parcial del cannabis, de forma controlada y en determinados supuestos.

Transgénero

La actual legislación para el cambio de sexo será abolida. Será sustituida por una nueva ley basada en la autodeterminación personal. Habrá un procedimiento en las oficinas de registro donde quien lo desee podrá solicitar el cambio de sexo sin mayor requisito que su propia voluntad.

El acuerdo de coalición ya ha sido criticado por algunos sectores desde sus propias filas, porque algunos lo consideran insuficiente. Para el jefe de la patronal, Dainer Dulger, el documento va en la buena dirección, pero no contiene el impulso que la digitalización, el cambio climático y el cambio demográfico requieren. Al mismo tiempo, valora que no haya subida de impuestos y se aplique el freno a la deuda pública. Desde la izquierda se critica que no haya reducción de impuestos para las rentas pequeñas, pese a que se prometió durante la campaña electoral. Se critica también que el Ministerio de Finanzas, el más poderoso, sea dirigido por los liberales del FDP, que solo obtuvieron el 11,5 % del apoyo electoral.