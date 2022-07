Felipe Etxebarria ANÁLISIS Pese a la recesión, riesgo de guerra comercial entre el Reino Unido y la UE FELIPE ETXEBARRIA Publicado: 27/07/2022 14:11 (UTC+2) Última actualización: 27/07/2022 14:11 (UTC+2) La guerra de Ucrania provoca grandes costes y la situación podria empeorar si Rusia corta totalmente el suministro de gas a Europa. Una guerra comercial entre aliados en tal situación sería totalmente irracional, pero el Reino Unido y la UE parecen ir en esa dirección. Escuchar la página Escuchar la página

Como pronostica el FMI, las perpectivas económicas no son muy alagueñas a ambos lados del Canal de la Mancha: los precios suben, mientras el crecimiento económico se estanca. La guerra de Ucrania provoca grandes costes y la situación podria empeorar si Rusia corta totalmente el suministro de gas a Europa.

Una guerra comercial entre aliados en tal situación sería totalmente irracional, pero el Reino Unido y la UE parecen ir en esa dirección. El Reino Unido está en proceso de alterar unilateralmente el protocolo sobre Irlanda del Norte que es parte del acuerdo del Brexit de 2019.

El pasado viernes la Comisión Europea puso en marcha cuatro procedimientos de infracción contra el Reino Unido por incumplimiento del protocolo sobre Irlanda del Norte en materia aduanera. Dos dias antes la Cámara de los Comunes británica daba el visto bueno al controvertido proyecto de ley del Primer ministro Boris Johnson que transgrede las provisiones del protocolo. Es decir, ambas partes están en plena escalada de enfrentamiento.

Otro motivo de preocupación es la carrera a la sucesión del dimitido Boris Johnson que se decidirá en septiembre. En cabeza, la ministra de exteriores Liz Truss enfrentada el ex-ministro de finanzas Rishi Sunak. Si ganara Liz Truss la carrera, las relaciones con la UE no serian mejores, ya que ha sido la número dos de Boris Johnson.

Truss actua como favorable extrema del Brexit, y lo hace para acumular méritos y compesar su cambio de posición, ya que en el referendum de 2016 era partidaria de la permanencia del Reino Unido en la UE.

Para una solución ambas partes deberian ponerse de acuerdo, pero de momento no se vislumbra ningún gesto de reconciliación. Por un lado la UE alega que el incumplimiento del protocolo y el transito sin control de los productos británicos a Irlanda del Norte socava el mercado interior de la UE. Por otro, el Reino Unido alega que la UE no tiene nada que decir sobre Irlanda del Norte que no es territorio comunitario.

Pero esta provincia sigue siendo parte del mercado interior de la UE, como se acordó entre el Reino Unido y la UE, para evitar que hubiera controles fronterizos en las frontera de las dos Irlandas.