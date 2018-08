Crisis Económica

Fiscalidad

Gipuzkoa y Araba rechazan la propuesta fiscal de Bilbao

Redacción

29/01/2013

La Diputación guipuzcoana cree que recalcular las previsiones de ingreso al alza es "retrasar un problema", mientras que desde Araba critican que es "imposible" ingresar más con la actual normativa.

Las diputaciones de Gipuzkoa y Araba han rechazado la propuesta fiscal realizada por el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, de recalcular al alza las previsiones de ingresos para 2013.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha manifestado el rechazo de la institución foral a la propuesta, porque lleva a "retrasar un problema" y a una "situación de ficción" ya que "si no se producen esos ingresos al final va a tener que haber recortes en los presupuestos y vamos a tener que solicitar la devolución del Fondo Foral a los municipios".

Ugarte, en rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, ha considerado que la propuesta del diputado general vizcaíno responde a "la falta de liderazgo del PNV en materia fiscal", al tiempo que ha censurado que hasta ahora la formación jeltzale ha tenido "una actitud saboteadora".

En ese sentido, ha afirmado que es "paradójico" que mientras el PNV ha estado en la oposición haya "intentado obstaculizar toda reforma fiscal y toda modificación en los ingresos de las administraciones públicas, tan necesarios para poder realizar unos presupuestos ajustados a las necesidades sociales".

"Sin embargo, cuando cambia el color del Gobierno y éste es el mismo que comparte José Luis Bilbao se dedica a plantear que tenemos que ayudar entre todos a que la Administración del Gobierno vasco tenga mayores ingresos y pueda actuar más cómodamente", ha criticado Ugarte, quien ha destacado que hasta el momento la Diputación de Bizkaia "no ha tenido respuesta positiva" a cambios en el Impuesto de Sociedades u otras reformas.

Araba

Desde la Diputación de Araba, han rechazado la propuesta del Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia porque es "imposible" obtener más ingresos que los estimados con la actual normativa fiscal.

El diputado general, Javier de Andrés, ha fijado de esta forma su posición en relación con un debate que se resolverá en la reunión que el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) mantendrá a mediados de febrero, aunque ha admitido que la propuesta saldrá adelante si Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia hacen valer su mayoría en este órgano. "Tienen mayoría para decir que el mar es de agua dulce", ha dicho irónicamente.

De Andrés ha explicado que acudió a la reunión de la pasada semana con el lehendakari Iñigo Urkullu con el rumor de que quizás le propondría revisar la previsión de recaudación de 2013 y ha subrayado que "no fue así, sino más bien todo lo contrario. Me dijo que la situación es ahora peor que hace unos meses, con lo cual no sé por qué hay que pensar que vamos a obtener más ingresos de los que estimamos en octubre".