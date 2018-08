Crisis Económica

Entrevista

El Gobierno Vasco admite que habrá recortes en Sanidad y Educación

Redacción

06/02/2013

"Ha sido tan grande la disminución en los ingresos que, a la hora de equilibrar, creemos que vamos a tener que tocar algo, aunque no los servicios principales", según el consejero de Hacienda.

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha admitido que la disminución en la recaudación obligará al Ejecutivo autónomo a "tocar algo" en ámbitos como la sanidad o la educación, aunque ha asegurado que "no se tocarán" los servicios principales que requiere la sociedad vasca, ya que los gastos que se reduzcan en sanidad y educación "no serán los básicos".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Gatzagaetxebarria ha afirmado que la necesidad de realizar unos presupuestos "equilibrados" y de presentarlos en el mismo año, "conlleva que haya una bajada en los gastos", aunque ha reiterado que "las prioridades" del Gobierno vasco son "la defensa y la protección" del modelo de bienestar vasco, en las que ha incluido la educación, la sanidad y las políticas contra la exclusión social.

"Pero ha sido tan grande la disminución en los ingresos que, a la hora de equilibrar, creemos que vamos a tener que tocar algo, aunque no los servicios principales de la sociedad vasca. Los gastos que disminuyan serán los que no son básicos en sanidad y educación, y en las políticas contra la exclusión social, por ejemplo, no va a haber rebajas y el presupuestos será el mismo que en 2012", ha explicado.

Apoyo de los partidos

El representante del Gobierno Vasco ha reafirmado que harán "un intento" para llegar a un acuerdo con los partidos, pero "todavía" no se han puesto a ello, ya que "todavía tenemos que ver cómo equilibrar los presupuestos, y cuando tengamos el proyecto, se lo presentaremos a los partidos".

Tras los acuerdos del PNV con el PP en Bizkaia y Araba, Gatzagaetxeberria ha admitido que no es apoyo suficiente en el Parlamento Vasco, y que tendrán que hablar con el PSE-EE y con EH Bildu, aunque no sabe cuál es su "actitud".

Límite de déficit

El consejero de Hacienda ha explicado que, con el objetivo de tener las manos más libres, el Gobierno Vasco pedirá que se aumente el límite deficitario del 0,7% al 1%. Tratarán de negociar ese límite con el Gobierno español, pero ha advertido que el cambio puede venir desde la próxima reunión que mantendrá el Ecofin.