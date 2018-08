Crisis Económica

El Juzgado aprueba el plan de liquidación de Fagor y Edesa

04/06/2014

El juez, sin embargo, ha establecido una serie de modificaciones.Según ha podido saber EiTB, una firma eslovena y otra marroquí se han sumado a las tres ofertas ya conocidas hasta ahora.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha dictado un auto por el que da luz verde al plan de liquidación presentado por los administradores concursales de Fagor Electrodomésticos y Edesa.

El juez Pedro José Malagón ha aprobado el plan, aunque ha establecido una serie de modificaciones, atendiendo a algunas sugerencias contenidas en las numerosas alegaciones planteadas por las partes implicadas.

Así, el auto aprueba el plan presentado el pasado 11 de abril por la administración concursal, que plantea como principal objetivo la "reanudación de la actividad industrial" con "la mayor conservación posible de puestos de trabajo", aunque siempre bajo la premisa de la "protección del interés del concurso", es decir, satisfacer las deudas con los acreedores.

El juez respeta las líneas más importantes del plan de liquidación y avala que, tal y como plantearon los administradores, el documento incluya al mismo tiempo los activos de Fagor Electrodomésticos y Edesa.

La cooperativa divide en su plan los activos de Fagor y Edesa en tres grandes bloques: los afectos a la unidad productiva o sus diversas unidades productivas (línea blanca, minidomésticos y confort); los no afectos -no relacionados directamente con la producción- de Fagor; y los no afectos de Edesa.

Compradores

Ahora los posibles compradores tiene vía libre para presentar sus ofertas. Según ha podido saber EiTB, una firma eslovena y otra marroquí se han sumado a las tres ofertas ya conocidas hasta ahora.

Tapia cree que "se abre de verdad el proceso"

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha considerado que con el auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián, que ha aprobado el plan de liquidación presentado por Fagor Electrodomésticos en el pasado mes de abril, "se abre de verdad el proceso en el que podemos salvar el máximo de empleo e Industria" en lo que fue esta empresa guipuzcoana.

En declaraciones a los periodistas antes de tomar parte en la Asamblea General de Innobasque, Tapia ha apuntado que la aprobación del plan de liquidación es una noticia "positiva" que "estábamos esperando" y que "se ha alargado bastante, dadas todas las aportaciones que se han hecho al juez".

De este modo, ha señalado que "hoy de verdad se abre el proceso en el que distintas empresas pueden realizar sus aportaciones, pueden presentar ofertas y se puede abrir una puja". "Por tanto, hoy se abre de verdad el proceso en el que podemos salvar el máximo de empleo e industria en lo que fue Fagor Electrodomésticos", ha remarcado.

La consejera, en cuanto al contenido del auto del magistrado Pedro Malagón, ha destacado que es "bastante amplio" y ha señalado que el Gobierno Vasco no va a hacer aún una valoración porque "no hemos hecho más que una primera lectura". "Lo leeremos en profundidad y lo analizaremos, pero en sí mismo ya es una buena noticia el auto del juez de hoy", ha añadido.