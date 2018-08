Crisis Económica

Balance del año

Rajoy dice que la nueva previsión de crecimiento no superará el 1,5%

Redacción

01/08/2014

Por otra parte, Mariano Rajoy ha reafirmado su intención de agotar la legislatura y no hacer cambios en el Gobierno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este viernes que el Ejecutivo elevará las previsiones de crecimiento económico después del verano, pero ha avanzado que la cifra para 2014 "no será superior al 1,5%".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rajoy ha confirmado así la intención del Gobierno avanzada el lunes en el Congreso de los Diputados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien apuntó que esta revisión llevaría la tasa de actividad hasta cerca del 1,5% en 2014 y a alrededor del 2% en 2015.

Preguntado por esta cuestión, Rajoy ha señalado que "no hay nada decidido todavía", ya que esta decisión no se tomará hasta la última quincena de septiembre, cuando se retome la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015. No obstante, ha indicado que "lo que es seguro es que se va a subir la previsión de crecimiento y la de empleo".

Rajoy ha recordado que ésta será la tercera vez este año que el Gobierno mejora las previsiones de crecimiento del PIB para 2014, que ya han pasado del 0,7% inicial al 1%, al 1,2% y ahora al tope del 1,5%.

Mariano Rajoy, ha destacado este viernes que el crecimiento económico "ha venido para quedarse" y que la recuperación económica es "firme y cada vez más intensa", por lo que el Ejecutivo perseverará en las reformas estructurales y pisará el "acelerador" para tener más actividad económica y más empleo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mostrado este viernes su determinación de agotar la presente legislatura y ha avanzado que no tiene previsto realizar ningún cambio entre los miembros del Ejecutivo.

Creación de empleo

Durante el balance político y económico de la primera parte del año realizado por Rajoy, ha asegurado que España "ha experimentado un giro de 180 grados", ya que al comenzar la Legislatura el paro crecía a un ritmo del 12 % y, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), actualmente cae a un ritmo del 7 %.

"Ahora podemos hablar de creación de empleo neto por primera vez en seis años y de la mayor caída del desempleo de toda la serie historia", ha añadido Rajoy.

Asimismo, ha apuntado que la ocupación ha crecido en el segundo trimestre en 400.000 personas, la mejor cifra en 9 años, y se han registrado 180.000 contratos indefinidos, el mejor dato en 7 años.

Reforma constitucional

El presidente de España, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no se opone a la reforma constitucional por considerar que no es el momento político adecuado, sino porque nadie le ha contado en qué consiste y qué se pretende con ella.

Rajoy ha insistido en que es muy importante saber para qué se quiere hacer una reforma constitucional. Ha asegurado se que está dispuesto a escuchar e, incluso, a apoyarla si le parece razonable y ha recordado que ya respaldó la propuesta por su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010.

Tras insistir en que "si alguien quiere plantear algo, lo plantee de verdad y diga exactamente qué quiere hacer", ha incidido en que su posición es "muy conocida" y la reiterado: "Yo estoy con lo que dice la Constitución y la Constitución dice que se puede modificar". No obstante, ha insistido en que hay aspectos no modificables, como la forma de Estado, la soberanía nacional y la unidad de España. Ha agregado que si quieren triunfar otras posiciones, se debe propiciar un cambio legal por los procedimientos establecidos en las leyes, porque si ya se ponen en cuestión las leyes, se va "por mal camino", y ha subrayado que mientras sea presidente del Gobierno, "la ley se cumple".

Rajoy sigue confiando en que Mas no hará nada ilegal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que sigue confiando en la afirmación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que no hará "nada que sea ilegal" respecto a la anunciada consulta soberanista y ha reconocido también sentirse "muy tranquilo" con la posición del PSOE al respecto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rajoy ha reconocido que no sabe qué ocurrirá el próximo 9 de noviembre, fecha prevista para la consulta, pero ha recordado que Mas ha dicho en numerosas ocasiones que no haría nada ilegal. "Eso sería una decisión muy puesta en razón, espero que eso es lo que se produzca", ha avanzado.

Rajoy: ETA lo que tiene que hacer es disolverse "y punto"

Mariano Rajoy ha afirmado que ETA lo que tiene que hacer es disolverse, "y punto". "He dicho en innumerables ocasiones, y creo que es una posición que comparte la inmensa mayoría de los españoles, que ETA lo que tiene que hacer es disolverse y punto", ha dicho. A continuación, Rajoy ha insistido en que eso es "lo que tiene que hacer y mientras eso no sea así seguirá siendo lo que es: una organización terrorista que no se ha disuelto, eso es exactamente lo que es". "

El Consejo de Ministros aprueba la reforma fiscal

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de la reforma fiscal "que permitirá que 9.000 millones de euros vuelvan a los bolsillos de los ciudadanos" entre 2015 y 2016 por las rebajas en el IRPF y en el impuesto de sociedades.

Así se ha expresado en su comparecencia extraordinaria tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha destacado que la reforma aliviará la carga fiscal de 20 millones de contribuyentes, especialmente los de rentas más bajas.

Rajoy ha insistido en que los que declaren menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF y ha añadido que el 72 % de los contribuyentes, que declaran menos de 24.000 euros, verán reducida su tributación alrededor del 30 %. Rajoy ha destacado que la reforma mejora la tributación de los autónomos y de las pymes y ha incidido en que se rebajan los impuestos a las familias, a los más desfavorecidos y a los ahorradores.

Además, ha recalcado que el proyecto presenta algunas novedades respecto al texto inicial. En este sentido, ha señalado que se prevé que el límite exento de indemnización por despido sea de 180.000 euros, en lugar de los 2.000 euros por año trabajado previstos. También ha subrayado que se mantiene en el 60 % actual el porcentaje de reducción en el IRPF de los rendimientos de capital inmobiliario derivados del arrendamiento de vivienda, frente al 50 % contenido en el anteproyecto de ley. Rajoy ha recalcado otra variación que afecta a los contribuyentes mayores de 65 años, que no tributarán por las plusvalías recibidas por ventas de cualquier tipo de activo, sean inmuebles, acciones o similares, siempre que dicha renta sea utilizada para asegurar un complemento a la pensión. Asimismo, ha destacado que la reforma incorpora otra novedad al rebajar la exigencia del tiempo de permanencia de los planes individuales de ahorro sistemático de 10 a 5 años.