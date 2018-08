Crisis Económica

El Gobierno Vasco ve intolerables los cierres de General Cable y Candy

31/10/2014

El Gobierno Vasco considera "intolerable" las "formas" utilizadas por las empresas General Cable y Candy para anunciar su cierre a las cerca de 300 familias afectadas y ha anunciado que ayudará "hasta el final" a los trabajadores despedidos.

La compañía de electrodomésticos Candy Hoover anunció ayer el cierre de su planta de Bergara (Gipuzkoa), con lo que 150 de los 173 trabajadores de la plantilla se quedarán sin empleo. A ello se suma el anuncio por sorpresa de la multinacional estadounidense General Cable (antigua ECN) de cerrar la planta de Vitoria-Gasteiz y despedir a sus 143 trabajadores.

La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, que se encuentra en México en el viaje comercial encabezado por el lehendakari Iñigo Urkullu, ha denunciado hoy en Twitter las "intolerables formas" en las que estas dos firmas han anunciado su cierre a los casi 300 afectados.

"No podemos admitir el 'cierro y me voy' de las multinacionales en las empresas General Cable y Candy. Deben buscar otras fórmulas", señala la consejera en las redes sociales, en las que se queja de que las dos compañías no han tenido en cuenta "las posibilidades y el compromiso que las instituciones vascas tienen para impulsar el empleo y la industria".

La consejera, que ha desvelado que en las últimas horas ha habido contactos con estas empresas, aunque no ha dado detalles, ha denunciado además que General Cable "en Cataluña lo ha hecho de otra forma y si allí es posible ¿por qué en Euskadi no?".

De Andrés y Maroto, el lunes

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, y el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, se reunirán el lunes con los trabajadores de General Cable (antigua Cablenor).