Crisis Económica

Entrevista a Aburto

Euskadi no generará 'cifras importantes de empleo' hasta 2017 o 2018

Redacción

24/11/2014

Juan María Aburto, titular de Empleo, afirma que la tasa del crecimiento del próximo año, cercana al 2%, no permitirá generar mucho empleo.

El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, cree que tienen que pasar tres o cuatro años para que se generen cifras "importantes" de empleo en Euskadi. Además, ha afirmado que "la auténtica responsabilidad social de las empresas deber ser la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo".



En una entrevista concedida a Onda Vasca, ha afirmado que, en estos momentos, todos los indicadores macroeconómicos "dicen que el año que viene se podrá crear empleo", pero "con tasas de crecimiento que no llegan al 2%, la tasa de empleo que se va a generar es muy pequeña". Por ello, considera que, para que se alcancen cifras de creación de empleo importantes, "tendrán que pasar tres o cuatro años".



Además, ha reconocido que las cifras de paro juvenil, del 23% en la zona euro, en Euskadi del 34% y en el Estado español del 54%, "son tremendos", y ha señalado que se está "lanzando a los jóvenes un mensaje muy peligroso, que significa, de alguna manera, que no se les quiere trabajando".



En este sentido, ha apuntado que ello supondrá que "el relevo generacional, tan importante en una sociedad pensando en su futuro, no está garantizado", y que el sistema de pensiones y de protección social puede sufrir "un serio e importante revés mirando al futuro si no se logra la incorporación de la gente joven al mercado de trabajo que, al final, es lograr su participación social".



Otro de los sectores más afectados por el paro son los mayores de 51 años, y en este caso, son personas con cargas familiares. "El drama que se genera se multiplica", ha asegurado Aburto, para señalar que tiene que producirse una mayor cualificación de estas personas para volver al mercado de trabajo.

Gestión de la RGI

Además, Aburto cree que "se está mejorando la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que se llega más a la gente que más lo necesita", aunque ha precisado que todavía existe margen para que haya más "mejora".



Tras destacar que Euskadi es, en esta cuestión, una "referencia" para Podemos, ha asegurado que el Ejecutivo no tiene intención de "endurecer" los requisitos para percibir estas ayudas que, en la actualidad, llegan al 75% de los que no tienen recursos.

Mesa de diálogo social

Por otro lado, Aburto ha indicado que "desearía" que la mesa de diálogo social se reúna la próxima semana, un foro que reconoce nace "cojo" porque no estarán ELA y LAB pero en el que hay asuntos "importantes" que "merecen la pena ser abordados".



Aburto ha señalado que en estas circunstancias el diálogo será "más limitado" y los acuerdos que puedan lograrse en la mesa tendrán una "legitimidad diferente".