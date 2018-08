Crisis Económica

Informe sobre empleo

ELA: 'Es discutible si estamos en crecimiento o no'

Redacción

23/02/2015

El sindicato abertzale denuncia que en 2014 las prestaciones por desempleo se han reducido "en más de 300 millones de euros".

ELA ha rechazado el "mantra de la recuperación" económica y "el discurso del crecimiento", y ha advertido de que "la clave no es si se crece o no", sino en "el reparto y la sostenibilidad", a la vez que ha denunciado que las prestaciones por desempleo se han reducido "en más de 300 millones" el último año en Euskadi y Navarra.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, junto con el responsable del área social del sindicato, Mikel Noval, y el miembro del Gabinete de Estudios Iñaki Zabaleta, han presentado este lunes un estudio sobre el paro y la temporalidad, en el que se recoge que en diciembre de 2014, "de cada 100 personas en paro, 55,3% no cobraba nada de desempleo, por lo que el nivel de desprotección social era absoluto para estas personas".

El responsable del área social de ELA ha advertido de que la crisis "no se ha acabado" y ha considerado que "es discutible si estamos en crecimiento o no". Además, ha asegurado que la central "no va aceptar el discurso del crecimiento", y ha insistido en que "la clave no está en si se crece un poquito o un poquito menos, sino en el reparto y en la sostenibilidad".

Por ello, ha dicho que el sindicato va a poner "el eje central de su acción sindical en cuestionar el modelo del crecimiento y reivindicar el reparto y la sostenibilidad". "No nos vamos a tragar el mantra del crecimiento, que lo único que pretende es que la gente esté esperando que porque hay crecimiento va a venir su bienestar, y eso no va a ser así", ha aseverado.

La precariedad, consecuencia de las reformas laborales

Por otro lado, según ha advertido Adolfo Muñoz, "la precariedad laboral y social que está surgiendo en nuestra sociedad no es consecuencia de un agente meteorológico, sino que es lo que se ha querido, es lo que se ha potenciado" con las reformas laborales "que buscaban destruir empleo de manera fácil, y favorecer la precariedad en el mundo del trabajo y la caída salarial". "Las reformas se hicieron para eso y tienen responsables, quienes las han aprobado con mayoría absoluta y quienes las han defendido", ha afirmado.

Por otro lado, ha destacado del informe que en 2014 "se han reducido las prestaciones por desempleo en más de 300 millones de euros, una cantidad impresionante". Asimismo, ha considerado "brutal" que en el año 2014 se hayan gastado "menos de 5.200 millones de euros en prestaciones por desempleo", cuando "más gente hay en el desempleo".

Muñoz ha reconocido que les hubiera gustado haber incorporado en el informe datos sobre salarios, pero "es muy difícil dar datos reales, porque solamente los tienen las haciendas y no los dan". "Las haciendas vascas, en ese reino de opacidad que son para beneficiar a las rentas altas de capital y empresariales, tienen un montón de información que nos ayudaría a describir qué sociedad vivimos, pero no dan información de nada", ha afirmado.

