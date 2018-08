Crisis Económica

Despidos

Trabajadores de Cegasa piden al juez que no autorice el ERE

agencias | redacción

31/08/2015

Afirman que "no hay motivos económicos" para aprobar los 275 despidos y critican la "tibieza y falta de valentía" del Gobierno Vasco.

Trabajadores del Grupo Cegasa se han concentrado este lunes frente al Juzgado Mercantil de Vitoria-Gasteiz para solicitar al juez que no autorice el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de contratos que supondrá el despido de 275 empleados, 210 de la planta que la firma tiene en la capital alavesa.

La administración concursal que gestiona el grupo de empresas Cegasa presentó el pasado mes de marzo un expediente de regulación de empleo (ERE) para ejecutar el despido de los 275 operarios que aún continúan vinculados a la compañía, después de que el fondo de inversión de capital riesgo Sherpa comprara, a principios de este año, las tres unidades de negocio de Cegasa ubicadas en Oñati (Gipuzkoa) y las líneas de litio y comercial de Vitoria-Gasteiz.

CC.OO. de Euskadi ha convocado esta concentración ante el "inminente" pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil sobre la petición del Expediente de Regulación de Extinción de Cegasa.

En declaraciones a los medios de comunicación, el representante de CC.OO. en el comité de empresa del grupo Cegasa, Luis Mari Iñurrategi, ha defendido que el juez no debe autorizar la extinción de los contratos "al no haberse acreditado suficientemente la causa económica que invoca la Administración Concursal", ya que "no se conoce la situación económica real de las empresas que conforman el Grupo Cegasa".

Asimismo, ha denunciado la "tibieza y falta de valentía" del Gobierno Vasco "al avalar las tesis de la empresa y de la Administración Concursal" en relación con el ERE.

ión con el ERE.