Presupuestos de 2013

Bildu y el PSE cierran un acuerdo presupuestario en Gipuzkoa

19/12/2012

Pese al acuerdo, los socialistas apoyarán la enmienda nominativa, transaccionada entre PNV y PP, de 17 millones de euros para el PIGRUG y la planta incineradora de Zubieta.

El Gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa y el PSE-EE han alcanzado un acuerdo presupuestario, que incluye distintas actuaciones por 10 millones de euros, entre las que destaca una partida de 7,6 millones para el impulso de la economía y el empleo.

Fuentes del PSE-EE han explicado a los periodistas que el acuerdo se ha cerrado minutos antes de que arrancara, a las 09:30, la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales, en la que se debatirán las enmiendas parciales presentadas por los grupos.

Asimismo, han asegurado que, pese al acuerdo alcanzado, los socialistas apoyarán la enmienda nominativa, transaccionada entre PNV y PP, de 17 millones de euros para que se lleven a cabo las infraestructuras previstas en el PIGRUG y, en especial, la planta incineradora de Zubieta.

Con este acuerdo, la coalición abertzale, que gobierna Gipuzkoa en minoría, se asegura la aprobación de su proyecto de cuentas públicas para 2013, aunque lo hará con significativas variaciones respecto al borrador inicial, como los citados fondos destinados a impulsar la reactivación económica.



El acuerdo presupuestario entre los socialistas y Bildu representa un capítulo más del entendimiento entre estas dos formaciones en materia fiscal, después de los acuerdos alcanzados para implantar en Gipuzkoa nuevas figuras impositivas, como el recientemente aprobado Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

Patxi López defiende el acuerdo

En una entrevista en ETB, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha defendido el acuerdo de los socialistas y EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa, "no vamos a fijarnos con quién, sino qué acordamos", ha subrayado; "es posible por qué". En cambio, ha explicado el no entendimiento en Araba y en Bizkaia porque "no hay que ayudar a la sostenibilidad de las instituciones, sino a la sostenibilidad del país". que su partido siempre va a tener voluntad de acuerdo.



Recuperar la incineradora

El PNV presentará una enmienda en el debate de los presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa para 2013 para que se destine una partida para la construcción de la incineradora de residuos en Gipuzkoa.

Los jeltzales creen que la Diputación, liderada por Bildu, mantiene "una actitud obstruccionista" para buscar una solución al problema de las basuras, y con esa enmienda pretenden visualizar "el respaldo de la mayoría existente en las Juntas Generales a la normativa en vigor", el Plan de Gestión de Residuos aprobado por la anterior Diputación.