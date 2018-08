Economía

Presupuestos 2013

EH Bildu y PSE denuncian que Urkullu busca la prórroga de las Cuentas

Redacción

10/04/2013

Tanto EH Bildu como PSE coinciden a la hora de señalar que el Gobierno Vasco no tiene interés para negociar el proyecto de Presupuestos. UPyD también cree que el Gobierno busca la prórroga.

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha opinado hoy que la "verdadera intención" del Gobierno de Iñigo Urkullu es la prórroga presupuestaria y ha tachado de "estrategia de disimulo" la negociación con los grupos políticos que realmente "no existe".

Pastor, en una comparecencia de prensa en la Cámara Vasca, ha reiterado los argumentos expuestos por los socialistas desde hace meses para oponerse al proyecto de presupuestos para 2013 a través de una enmienda a la totalidad.

Mañana representantes socialistas se reunirán con el consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, dentro de la ronda de negociaciones iniciada ayer por el Gobierno Vasco con los grupos parlamentarios para intentar recabar el apoyo a sus cuentas. Ha insistido en que el PSE-EE ya advirtió en el Consejo Vasco de Finanzas del pasado mes de octubre, cuando se aprobaron las previsiones de ingresos para este año, que éstos no eran realistas.

Ha recordado que los representantes socialistas en dicho órgano se abstuvieron en ese punto y fijaron en 800 millones de euros las previsiones de ingresos, estimación que no contó con el respaldo de las diputaciones forales, en manos del PP (Álava), Bildu (Gipuzkoa) y PNV (Bizkaia).

"No hay cartas debajo de la mesa, no estamos subiendo el precio para encarecer la negociación. Hemos dicho lo mismo antes y después, que hay más recursos, que se puede mejorar el presupuesto de los ingresos", ha dejado claro. El portavoz socialista ha señalado que "curiosamente" el lehendakari admite ahora que es posible otro cálculo de ingresos pero después de que se aprueben los presupuestos, una "trampa" en la que el PSE-EE no va a caer, ha manifestado.

"Si el lehendakari admite que es posible otro cálculo de ingresos, que rehaga el proyecto presupuestario", ha insistido. La sensación de los socialistas, ha añadido, es que la verdadera intención del Gobierno Vasco "es ir a la prórroga presupuestaria", lo que dibuja una "falta de ambición política y de diseño del país".

En este sentido, Pastor ha considerado un "inmenso error" que el Gobierno Vasco no tenga la intención de consensuar un "proyecto serio para el país". "Si no corrige su equivocación de una aventura de un gobierno débil y sin ideas, será el Parlamento Vasco el que le haga salir del letargo", ha advertido.

EH Bildu estima que el Gobierno Vasco ingresará unos 1.500 millones de euros

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, ha reiterado hoy su rechazo al proyecto de presupuestos vascos y ha denunciado que el Gobierno autonómico no busca acuerdos porque "va en busca" de la prórroga, ya que ese escenario le es "más favorable".

Mintegi ha comparecido en rueda de prensa tras mantener un encuentro con el consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, dentro de la segunda ronda de contactos abierta por éste con los grupos para tratar de concitar apoyos a las cuentas de este año.

La portavoz abertzale ha lamentado que el consejero haya insistido en que no hay alternativa a su proyecto y en que el único camino que queda a la oposición es plantear "dónde quitar y dónde poner".

Mintegi ha estimado que el Gobierno Vasco podría disponer este año de hasta 1.500 millones de euros más en concepto de ingresos que la cifra que tiene presupuestada, por lo que ha criticado que rechace revisar al alza sus estimaciones pese a que "sabe" que, a lo largo del año, se registrarán entradas de dinero no contempladas en las Cuentas.

La coalición soberanista estima que la liquidación del Cupo podría hacer ingresar a Euskadi 700 millones de euros, mientras que del nuevo sistema de cálculo de este mecanismo podrían obtenerse otros 300 millones. Además, en el caso de que el límite de déficit se mantenga en el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en lugar de bajarse al 0,7%, el Ejecutivo autonómico podría disponer de 500 millones de euros más de capacidad de endeudamiento.

UPyD presenta sus concidiones y dice que la "pelota está en el tejado del PNV"

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, también ha afirmado que tiene la "sensación" de que el Gobierno Vasco está "predispuesto" a ir a la prórroga presupuestaria.

Maneiro ha comparecido ante los medios de comunicación tras reunirse esta mañana con el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, en el marco de las rondas iniciadas por el Gobierno Vasco para buscar apoyos a su proyecto de presupuestos.

El parlamentario de UPyD ha explicado que hoy han entregado al consejero el documento que ayer hizo público y que recoge las 16 "condiciones" o "medidas esenciales" que estima "indispensable" sean recogidas en los Presupuestos vascos.

Maneiro ha dicho que la respuesta del consejero es que se van a estudiar "a fondo" esas medidas y que la contestación la recibirán en los próximos días.

"La pelota está en el tejado del PNV y del Gobierno Vasco, estamos a la espera", ha resumido Maneiro, quien sin embargo ha insistido en que a día de hoy lo "responsable, riguroso y lo serio es presentar una enmienda a la totalidad porque UPyD no va a apoyar en ningún caso un proyecto de presupuestos de un Gobierno que "recorta y ajusta, y que pretende avanzar hacia la independencia".