El Gobierno Vasco retira los Presupuestos y prorrogará los de 2012

Redacción

26/04/2013

El Ejecutivo ha descartado elaborar unos nuevos Presupuestos, y ha acusado a la oposición de querer "castigar" al PNV.

El Gobierno Vasco ha decidido este jueves retirar el proyecto de Presupuestos 2013 y prorrogar las cuentas de 2012 adaptando la capacidad de gasto a los ingresos actuales, según ha explicado Josu Erkoreka en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno extraordinario.

''El Gobierno considera que la mejor herramienta hubiera sido el nuevo Presupuesto, pero, descartada esta opción, continuaremos adaptando la prórroga con el objetivo de conseguir un equilibrio presupuestario con el rigor necesario'', ha asegurado Josu Erkoreka. ''Pero no vamos a gastar más de los que tenemos'', ha matizado el portavoz del Gobierno Vasco.

El portavoz del Ejecutivo ha advertido de que la crisis de 2013 no es igual que la del año pasado y tener unas cuentas prorrogadas supondrá limitar el margen de maniobra del Gobierno Vasco a la hora de responder a la crisis "con instrumentos actualizados". ''Esto lo acusará la sociedad vasca", ha advertido, tras admitir que no poder aprobar nuevas cuentas en un "contratiempo".

La retirada del proyecto evitará mañana el debate de las enmiendas a la totalidad que habían presentado todos los grupos de la oposición en contra de estas cuentas para 2013, y el Parlamento ha desconvocado ya el pleno oficialmente.

Razones para la prórroga

Erkoreka ha recordado que ayer el lehendakari recabó la opinión de los máximos responsables de la UE, y, según esos datos, ''en las próximas semanas podría haber una relajación de déficit.''. Así, el Gobierno Vasco se planteó la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto ante la posibilidad "cierta" de que se produzca esa relajación que permitiría a Euskadi aumentar los recursos y su capacidad de endeudamiento. Sin embargo, Erkoreka ha apuntado hoy que ''la relajación es una opción pero no una certeza''.

''Después de una intensa valoración, un nuevo proyecto de Presupuestos es una hipótesis descartada completamente'', ha explicado Erkoreka, quien asegura que los partidos ya adelantaban una posición crítica a unos nuevos presupuesto. ''No ha habido ni hay voluntad de acuerdo'', ha criticado.

Además de la actitud y el ''bloqueo'' de la oposición, Erkoreka ha asegurado que en la decisión de no elaborar un nuevo proyecto presupuestario ha influido otro factor: El hecho de que los plazos de la tramitación de unas nuevas Cuentas demorarían demasiado su aprobación, en caso de que se produjera.

"Ha sido un castigo de los grupos de la oposición"

Según el portavoz, el Gobierno Vasco ha constatado que quienes desde la oposición hasta ayer reclamaban un nuevo proyecto hoy han dicho que es un "sinsentido", lo que demuestra, a su juicio, que "había un NO claramente determinado. ''Un NO por el NO", añade.

''El Gobierno ha hecho todo lo que estaba en sus manos para propiciar el acuerdo. Pero a cada paso del Gobierno había un paso para atrás y un nuevo pretexto de la oposición'', asegura Erkoreka.

En ese sentido, el portavoz ha recordado que ha habido cinco rondas de contactos, por lo que, a su juicio, ''el esfuerzo es evidente''. ''El último esfuerzo es la presentación de un documento donde se ofrecía a la oposición compartir con ellos el diseño de políticas nucleares'', ha explicado.

El portavoz del Gobierno Vasco considera que la retirada del proyecto de Presupuestos "no ha sido un fracaso del Gobierno''. ''Ha sido un castigo de los grupos de la oposición. Pero quien sale perjudicado no es el Gobierno, sino la sociedad vasca'', ha añadido.

Acuerdos puntuales

Erkoreka ha subrayado que el Gobierno Vasco está buscando acuerdos de estabilidad desde el inicio. ''Si no son posible porque el bloqueo lo impide, tendríamos que explorar la opción de acuerdos puntuales'', ha concluido el portavoz.