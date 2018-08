Economía

Presupuestos vascos de 2013

¿Qué supone prorrogar los Presupuestos de 2012?

D.P.

26/04/2013

El Gobierno Vasco deberá gestionar una paradoja: trabajará con las cuentas del año pasado, pero con 1.200 millones menos.

El Gobierno Vasco ha decidido retirar su proyecto de Presupuestos para 2013, por falta de apoyos, y gestionar las cuentas prorrogadas de 2012.

Este hecho supone una paradoja: el Ejecutivo del lehendakari Iñigo Urkullu deberá trabajar con los Presupuestos del año pasado, pero con 1.200 millones de euros menos en la 'hucha'. ¿Qué supone esta contradicción? ¿Puede ahora el Gobierno Vasco gastar más dinero del inicialmente previsto? ¿Cuál es su margen de maniobra?

María Carmen Gallastegui Zulaica, catedrática de Teoría Económica de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV), explica que el Gobierno Vasco tendrá que decidir no ejecutar el presupuesto completo de 2012, al no contar con la misma cantidad de dinero.

"Imagina, para entender esta idea, una partida de gasto en la que el Gobierno proponía un recorte del 15% para 2013. La única forma de que ese recorte se haga [ahora que el Gobierno ha prorrogado las cuentas del año pasado] es no ejecutando completamente el gasto ", añade.

La catedrática de la UPV-EHU detalla asimismo que el Gabinete Urkullu tendrá algo de margen para hacer gastos no contemplados en esas cuentas: "en el Capítulo II de los Presupuestos de 2012, por ejemplo, no todas las partidas tienen una definición precisa. Ergo, pueden ser utilizadas para lo que el Gobierno considere oportuno en 2013".

En ese sentido, un antiguo alto cargo de la Administración con responsabilidad en la gestión presupuestaria añade que el Gobierno Vasco deberá adaptar las partidas de gasto mediante "redistribuciones y transferencias" y "no ejecutando diferentes proyectos". "Lo que está claro es que no se puede gastar más dinero del que se tiene", advierte.

De todos modos, aclara que esta redistribución del gasto no se puede hacer como plazca: "las leyes establecen los criterios de organización del gasto, hay que actuar con esos límites, habrá cosas que se puedan hacer y otras no".

En cuanto a los ingresos, este antiguo alto cargo explica que, pese a que el Gobierno Vasco gestionará el presupuesto del año pasado, "habrá que adaptar los ingresos a las cantidades fijadas por el Consejo Vasco de Finanzas para 2013".

Los dos expertos coinciden en que prorrogar las cuentas del año pasado no tiene aspectos positivos.

Para la catedrática de Teoría Económica, "el Gobierno que tenemos es el que salió elegido en las urnas, y no va a poder llevar a cabo del todo lo que considera que debe hacer en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. No es un descalabro, pero no le veo nada bueno".

El antiguo alto cargo de la Administración considera que la prórroga presupuestaria "ralentizará y limitará" la acción del Gobierno en la gestión diaria. "Eso nunca es bueno, pero mucho menos con la actual situación socio-económica, en la que se requiere una gran capacidad de respuesta para afrontar los retos y los problemas que se presenten".