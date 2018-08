Economía

Plan de reactivación económica

Álava quiere impulsar una reforma fiscal propia

16/09/2013

Se trata de una reforma que recoge deducciones para las empresas y tiene como objetivo recaudar 125 millones de euros para reactivar la economía.

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha presentado hoy el Plan de Reactivacióne Económica que ha elaborado la Diputación Foral. El plan recoge una propuesta de reforma fiscal en el territorio y que plantea deducciones a empresas y no cargar a las clases medias. El objetivo es recaudar 125 millones de euros para reactivar la economía en los dos próximos años.

De Andrés ha presentado el plan ante representantes de la vida política y ecónomica y ha apelado a los grupos de la oposición a buscar el "consenso" para poder sacar adelante el plan en la Juntas Generales. Ha estado acompañado por los diputados de Promoción Económica, José Zurita, y de Hacienda, Aitor Uribesalgo

Para sustentar este plan la Diputación ha defendido una política fiscal que no suponga aumentar la factura de las empresas, porque según ha dicho, no son adecuadas para generar empleo, y ha abogado por un "reajuste" de la tabla del IRPF que no suponga gravar más a las clases medias.

Entre las novedades que se incluyen en esta reforma figura una nueva deducción fiscal complementaria de 250 euros para las familias numerosas, una exención del 10 por ciento del importe íntegro del subsidio que cobran los desempleados y que se continúe con las deducciones por vivienda.

La Diputación alavesa cree que es imprescindible ayudar a las empresas y pretende implantar una deducción adicional de 600 euros para las empresas que hagan nuevas contrataciones fijas o temporales, que se sumaría a la ya existente de 4.900 euros por empleo fijo.

Para las microempresas, que son las que tienen menos de 5 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación, se fijaría una deducción de un porcentaje equivalente al euribor más dos puntos sobre las ampliaciones de capital desembolsadas en el ejercicio fiscal.

De Andrés ha apelado a su voluntad de "consenso" y ha reconocido que tendrá que contar con "otras sensibilidades" y "otras formas" de activar la economía, aunque ha pedido realismo y saber renunciar a políticas "clientelares". El diputado general también ha mostrado su firme compromiso a invertir todos los ingresos extra que se obtengan a la inversión productiva y a la promoción económica y ha dicho que su gobierno renuncia a volver a los costes de gasto corriente de épocas anteriores.