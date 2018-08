Economía

Crisis en Fagor

SPRI no cree que la situación de Fagor afecte a las empresas vascas

Redacción

18/10/2013

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Pedro Esnaola, considera "clave" ver qué actividad puede mantener Fagor Electrodomésticos en estos momentos.

El director de SPRI (Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial), Alexánder Arriola, ha afirmado que no cree que la situación de Fagor Electrodomésticos, que presentó preconcurso de acreedores en el Juzgado de Mercantil número 1 de San Sebastián el pasado miércoles, afecte a la Corporación Mondragón y al resto de empresas vascas.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Arriola ha señalado que, al igual que muchas empresas, Fagor Electrodomésticos tuvo claro en su momento que debía apostar por la internacionalización, una decisión que "no podemos decir que no fuera la correcta", aunque ha matizado que "habría que analizar qué cosas se han hecho bien y cuales no tan bien".

De esta forma, Arriola ha indicado que hay que diferenciar "claramente" las consecuencias que tendrá la decisión de Fagor Electrodomésticos tanto en la Corporación Mondragón como en la propia empresa, ya que, en la medida en la que ha presentado un preconcurso de acreedores, esa decisión "tendrá consecuencias" en la cooperativa, mientras que para Mondragón "no creemos que tenga por una simple razón, y es que el trabajo de la Corporación es de hace años, y sus clientes y mercados conocen bien la calidad y el producto que esperan de la Corporación, y eso no va a cambiar".

"A la Corporación Mondragón no le va a afectar. Hay un trabajo de muchos años detrás, y sus clientes tienen una relación diaria con ellos y conocen bien lo que esperan de las empresas de la Corporación", ha reiterado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Pedro Esnaola, cree que es "clave" ver qué actividad puede mantener Fagor Electrodomésticos en estos momentos y ha pedido "serenidad y tranquilidad" para poder tomar decisiones.

Tras señalar que la empresa va a tener que abordar "una adecuación en base a un fiasco", ha emplazado a no poner en cuestión el modelo cooperativo o económico de Euskadi y ha realizado un llamamiento a "redirigir" la industria desde el punto de vista de la innovación y la internacionalización.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Esnaola ha afirmado que la situación de Fagor Electrodomésticos supone "un palo muy importante para la economía de Gipuzkoa y la vasca".