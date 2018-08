Economía

Soria: 'Iberdrola lleva recortando inversiones en España desde 2009'

Redacción

20/02/2014

El ministro de Industria niega que la reducción de inversiones de Iberdrola en el Estado se deba a lreforma energética aprobada por el Gobierno el pasado año.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha negado que la reducción de inversiones de Iberdrola en el Estado español anunciada por su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se deba a la reforma energética aprobada por el Gobierno el año pasado ya que, según ha dicho, la eléctrica lleva recortando inversiones en "cientos de millones de euros" desde 2009 y no sólo en España, sino también en Reino Unido y Estados Unidos.



"Por tanto, no creo que estas disminuciones hayan tenido nada que ver, como se ha pretendido argumentar, con la reforma energética que se ha hecho en España a lo largo del año 2013", ha alegado.



"Nunca es una buena noticia que una gran empresa, ni una mediana ni una pequeña, vea disminuidos sus beneficios. Pero realmente lo que preocupa en España son las miles y miles de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que a lo largo de los últimos años han tenido que cerrar, entre otras cosas por un incremento en el coste de la energía de más del 60%. A eso es a lo que le estamos poniendo remedio desde el Gobierno", ha sostenido el ministro de Industria.



Soria no ha querido valorar la crítica de Sánchez Galán porque "cualquier opinión es en primer lugar libre, en segundo lugar muy legítima" y las ha atribuido a la "política propia de la empresa". Pero ha resaltado que "contrasta con lo que la inmensa mayor parte de los inversores internacionales están demostrando en relación a España y están demostrando que España es un país con crecientes atractivos para venir a invertir".



Desde la oposición, la secretaria de organización del Soria y cabeza de lista a las elecciones europeas, Elena Valenciano, ha dicho que el presidente de Iberdrola "debería cuidar un poco más sus palabras" porque tiene "mucha responsabilidad" a la hora de generar confianza sobre la economía española.



En todo caso, Valenciano ha dicho que el anuncio de Iberdrola "no es la mejor noticia para apuntalar el discurso exageradísimo sobre la recuperación del Gobierno de España".