Economía

Declaraciones sobre Gipuzkoa

EH Bildu: 'Tapia hace apología del fraude y de la elusión fiscal'

Redacción

07/05/2014

La coalición pide a Tapia que rectifique unas declaraciones en las que afirmó que "algunos empresarios" se van de Gipuzkoa por "el impuesto a la riqueza de Bildu".

EH Bildu ha calificado de "graves, inadmisibles e irresponsables" las afirmaciones de la consejera de de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, sobre la fiscalidad en Gipuzkoa, porque suponen hacer "apología del fraude, de la elusión fiscal".



Las parlamentarias de la coalición soberanista Leire Pinedo y Marian Betialarrangoitia han comparecido hoy en rueda de prensa en el Parlamento Vasco para censurar las declaraciones de Tapia, quien afirmó el pasado domingo que "algunos empresarios" se van de Gipuzkoa por el "impuesto a la riqueza de Bildu".



Las parlamentarias han anunciado que solicitarán la comparecencia de Tapia en la Cámara vasca para que explique sus declaraciones y aporte datos que las sustenten porque, según han dicho, los que maneja la Diputación de Gipuzkoa no corroboran lo que dice la consejera.



"Rectificar es de sabios", ha afirmado Pinedo, quien ha pedido a la consejera que "corrija su error" porque "alguien que mantiene este tipo de afirmaciones sin tener datos que los soporten no debería ocupar un cargo de responsabilidad".



"No es de recibo que un cargo político sin competencia alguna en política fiscal mienta y haga apología del fraude y de la elusión fiscal con el único fin de hacer daño", ha resumido Pinedo, quien también ha enmarcado estas afirmaciones en la "estrategia añeja" del PNV de "hacer ver que Gipuzkoa está patas arriba desde que gobierna Bildu".



Preguntada si solicitarán la dimisión de la consejera, Beitialarrangoitia ha asegurado que primero hay que dar a Tapia la "oportunidad" de que "rectifique", de que se explique y después la coalición tomará la decisión que corresponda.



Ambas han explicado que el impuesto sobre la riqueza lo pagan las personas que tienen más de un millón de euros de patrimonio, no las empresas.



En el caso de los empresarios, Pinedo ha especificado que los bienes vinculados a la actividad empresarial están exentos en un 75 %, por lo que será sobre un 25 % de los bienes vinculados a la actividad empresarial sobre los que se aplicará el citado impuesto, que es de un 0,25 % en el primer tramo.