Economía

Por las 'vacaciones fiscales'

El Gobierno Vasco tacha de 'desproporcionada' la multa de la UE

Redacción

13/05/2014

El Ejecutivo anuncia que Gobierno y Diputaciones deberán hablar en el Consejo Vasco de Finanzas para "cumplir" las "posibles obligaciones".

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha instado a la "prudencia y cautela" a la espera de conocer la decisión del Gobierno central sobre la multa impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la UE, por el retraso en recuperar las denominadas vacaciones fiscales vascas, que ha calificado de "excesiva y desproporcionada". No obstante, ha añadido que, ante una "eventual repercusión", Gobierno vasco y Diputaciones deberán hablar en el Consejo Vasco de Finanzas para "cumplir" las posibles "obligaciones".



Tras el Consejo de Gobierno, el responsable del fisco vasco ha comparecido para pronunciarse sobre la decisión del TJUE, que ha impuesto este martes a España una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales.



Gatzagaetxebarria ha asegurado que, en "una primera valoración", el Ejecutivo considera "excesiva y desproporcionada" la condena impuesta, "sobre todo, teniendo en cuenta que las cantidades ya han sido recuperadas en su totalidad".



También ha llamado a actuar "con prudencia y cautela" hasta "conocer y examinar detenidamente el texto de la sentencia completa", razón, por la que "no se pueden avanzar acciones futuras a considerar con este asunto".



Ha recordado, no obstante, que la decisión judicial concluye con una condena al Reino de España, por lo que se deberá "esperar a conocer cuáles van a ser, en un futuro, las decisiones que pueda adoptar la Administración del Estado, en orden a una eventual repercusión de la responsabilidad o imposición de dicha multa" a España.



El consejero ha afirmado que, una vez conocidas las decisiones del Gobierno central al respecto, "y ante la eventual repercusión de las instituciones vascas", se debe actuar "con una actitud responsable". "Hablaremos las cuatro instituciones (Gobierno vascos y tres Diputaciones de Euskadi) para cumplir las obligaciones que nos puedan corresponder a Euskadi. Para eso existe un órgano que es el Consejo Vasco de Finanzas", ha dicho.