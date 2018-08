Economía

Vacaciones fiscales

Gipuzkoa rechaza convocar el CVF para decidir sobre la multa de la UE

Redacción

16/05/2014

La Diputación de Gipuzkoa "tendría grandes dudas" sobre acudir o no a un consejo extraordinario, "sobre todo si no hay un acuerdo previo".

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha rechazado la necesidad de convocar una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas para tratar sobre el pago de la multa de 30 millones por el retraso en la devolución de las llamadas "vacaciones fiscales".



Garitano ha comparecido hoy junto con la diputada de Hacienda y Finanzas, Helena Franco, para opinar sobre la situación creada tras la multa, de la que ha responsabilizado a los anteriores gestores del PNV.



Según ha indicado, la Diputación de Gipuzkoa "tendría grandes dudas" sobre acudir o no a un consejo extraordinario, "sobre todo si no hay un acuerdo previo".



"No creemos que haya que hacer una reunión del Consejo Vasco de Finanzas extraordinario para esto", ha dicho el diputado general, quien ha añadido que su institución no desea "convertir esto en un circo mediático".

EH Bildu quiere que el Parlamento determine cómo pagar

EH Bildu quiere que el Parlamento Vasco "determine" cómo pagar la multa de 30 millones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto por el retraso en la recuperación de las llamadas "vacaciones fiscales".

La coalición soberanista ha presentado una proposición no de ley para su tramitación de urgencia en la Cámara de Vitoria, según ha informado en una nota esta formación.

Además, la coalición abertzale propone que el Gobierno Vasco asuma el 70 % de la multa y las diputaciones el 30 % restante, en función de los coeficientes recogidos en la Ley de Aportaciones.