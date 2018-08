Economía

Confebask: 'Las empresas vascas son las más perjudicadas por la multa'

20/05/2014

La patronal afirma que la relación entre Gobierno Vasco y Confebask es "fluida" y con un contacto constante "con los distintos Departamentos".

La secretaria general de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Nuria López de Gereñu, ha asegurado que las empresas vascas han sido "las más perjudicadas" por el proceso contra las vacaciones fiscales y ha lamentado que "a veces, se olvide". Por otra parte, ha considerado que, "en estos momentos de crisis", con "las estrecheces que viven las instituciones", el "conocimiento de una multa a la que deben hacer frente, no ha caído bien".



En una entrevista a Onda Vasca, López de Gereñu ha eludido pronunciarse sobre el reproche que el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, realizó al presidente de la patronal vasca, Miguel Ängel Luja, por la actitud mostrada por la Confederación Empresarial al reclamársele la devolución de las ayudas fiscales. "Prefiero que quede en una anécdota más de este largo proceso y que nos centremos en dar, finalmente, carpetazo a esa cuestión", ha dicho.



No obstante, ha instado a tener "muy en cuenta" que "las más perjudicadas" en todo el proceso "han sido las empresas que se acogieron a unas inversiones fiscales, hicieron inversiones millonarias en una época de crisis tremenda, y crearon empleo del que se benefició toda la sociedad".



Posteriormente, "y tras demostrarse que aquella legislación no era legal", se pidió a las empresas que "devolvieran esos fondos, y se devolvieron, en una época ya de crisis". "A veces me da la sensación de que en esos debates se nos olvida quién ha sido el que realmente se ha visto perjudicado por esta situación", ha dicho.

No obstante, ha afirmado que la relación entre Gobierno vasco y Confebask es "fluida" y con un contacto constante "con los distintos Departamentos". "No sería entendible que, en un momento de crisis como el que estamos viviendo, ya largo, no se tenga esa relación con quien tiene en sus manos la posibilidad de crear empleo, desarrollo y proyectos", ha apuntado.