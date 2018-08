Economía

Banco Santander

Botín denuncia la actitud de los banqueros negligentes

Redacción

22/10/2014

La presidenta de Banco Santander ha valorado además que el Estado español es un "buen ejemplo" de los beneficios de acometer reformas estructurales.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha advertido de que actuar "con negligencia" destruye la confianza de la sociedad en los bancos, al tiempo que ha lamentado que "demasiados" banqueros olvidaron el objetivo de contribuir al progreso en los años anteriores a la crisis económica.

"En mi opinión, demasiados banqueros perdieron de vista este objetivo (contribuir al progreso) en los años anteriores a la crisis económica. Y, como sector, perdimos gran parte de la confianza que la sociedad había depositado en nosotros", ha afirmado Ana Botín durante su intervención en la VII Conferencia Internacional de Banca organizada por Banco Santander.

La presidenta de Banco Santander ha incidido en que "muchos" de los que trabajan en banca "a veces" olvidan cuál es la función de los bancos. "La respuesta es sencilla: existen para contribuir al progreso de las personas y de las empresas".

En este sentido, ha instado a "repensar" cómo trabajan los bancos, cómo hacen las cosas y cómo se comportan con los empleados, clientes, accionistas y con la sociedad. "Si no cumplimos nuestra función, no sólo los bancos no prosperamos, tampoco lo hace la sociedad a la que servimos", ha avisado.

Ana Botín ha cuestionado si la regulación del sector financiero internacional tiene el "equilibrio adecuado" para conseguir un sistema financiero "más estable y un crecimiento económico fuerte, sostenible y justo". "Si estamos para contribuir al progreso, los bancos deben poder hacer su trabajo de forma prudente pero también efectiva", ha reivindicado.

La presidenta de Banco Santander ha valorado además que el Estado español es un "buen ejemplo" de los beneficios de acometer reformas estructurales, tal y como se mencionó "repetidamente" en las reuniones del FMI en Washington a principios de octubre. "España ha registrado un impresionante cambio de tendencia", ha sentenciado.