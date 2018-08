Economía

BBK y Vital al Banco de España: 'No hay concentración de las cajas'

18/11/2014

Las cajas vascas han enviado sus alegaciones al borrador de circular del Banco de España que obligaba a reducir su participación en Kutxabank.

La caja vizcaína BBK y la alavesa Vital han enviado por separado sus alegaciones al borrador de circular del Banco de España, que de convertirse en norma les obligaría a bajar del 50 % su control del capital del banco Kutxabank o en caso contrario, deberían crear un fondo de reserva con 700 millones de euros en el plazo de cinco años.

La BBK ha enviado sus alegaciones hoy, mientras que Vital las remitió ayer. Ambas cajas esgrimen dos argumentos similares: la no existencia de concertación entre las tres cajas vascas en Kutxabank y la consideración de excesiva de la cuantía del fondo de reserva previsto. La guipuzoana Kutxa ha remitido las alegaciones hoy pero ha acordado no desvelarlas.

La entidad vizcaína es propietaria del 57 % de Kutxabank, la Kutxa del 32 % y la Vital del 11 %.

Las alegaciones de la BBK, como las de la Vital anunciadas ayer, argumentan que las tres cajas no actúan de forma concertada, ya que son diferentes, cada una con sus propios procesos y su propia obra social.

De ser aceptado este argumento, la BBK sería la única que tendría que rebajar a menos del 50 % su participación en el banco vasco, o dotarlo de un fondo de reserva que quedaría limitado a unos 300 millones, y no los 700 exigidos inicialmente por el borrador.

En sus alegaciones, la Vital alavesa también cuestionó la forma, en concreto la competencia del Banco de España para hacer una lectura de la ley y "presuponer" que ha habido una actuación concertada. Según este punto de vista, el Banco de España, un supervisor y no un regulador, no tendría competencia para realizar el desarrollo normativo de la ley de cajas.

Largo proceso de alegaciones

Las alegaciones se han enviado a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), ya que ésta es la entidad que recopila todas las actuaciones sobre este asunto.

Tras recibir todos los escritos de los socios, la CECA elaborará un documento de alegaciones que remitirá al Banco de España.

El Banco de España emitirá posteriormente una circular, que no será firme hasta que el Consejo de Estado no emita el informe pertinente. Dicho informe del Consejo de Estado no es vinculante pero sí preceptivo y requisito obligatorio para la publicación de la circular definitiva por el Banco de España.

En un comunicado, la BBK ha señalado que tras esta fase de alegaciones seguirá trabajando como está haciendo desde hace meses "con rigor, profesionalidad y desde el respeto a la ley". Su objetivo es "tener una Obra Social comprometida con el territorio y la sociedad y lograrlo desde la responsabilidad de ser accionista de un banco fuerte y competitivo como ha demostrado el resultado del test de estrés realizado por el Banco Central Europeo".