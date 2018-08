Economía

Retoma su actividad

La Mesa de Diálogo Social se reúne el día 4, sin ELA y LAB

Redacción

28/11/2014

Este foro no se reúne desde la pasada legislatura. ELA y LAB mantienen su posición de no asistir a las reuniones y critican que se haya convocado sin presencia de la mayoría sindical.

El Gobierno Vasco convocará el próximo día 4 de diciembre la Mesa de Diálogo Social, órgano de encuentro entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal, que no se reúne desde la pasada legislatura y al que mantienen su decisión de no asistir los sindicatos ELA y LAB.



Aburto ha anunciado hoy en los pasillos del Parlamento Vasco esta convocatoria, que se desarrollará el próximo jueves por la tarde.



En su primera reunión de esta legislatura, este órgano va decidir los temas de los que se compondrá su agenda para los próximos meses, así como varias declaraciones, una de ellas en favor del sistema de protección social.



CCOO y UGT han confirmado que acudirán a la Mesa de Diálogo Social, mientras que ELA y LAB mantienen su posicionamiento de no asistir a estas reuniones y critican que se haya convocado sin la presencia de la mayoría sindical