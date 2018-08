Economía

Debate Presupuestos

El PP votará en contra de los Presupuestos y obliga al PSE a apoyarlos

Redacción

15/12/2014

PNV y PP no han logrado acuerdo alguno de cara al proyecto de Presupuestos de 2015.

El PP votará en contra del Proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para 2015, lo que, en principio, dado el acuerdo entre el PNV y el PSE-EE, podría obligar a, al menos seis parlamentarios socialistas, a votar a favor de las Cuentas para que éstas resulten finalmente aprobadas.



La decisión del Partido Popular ha sido anunciada este lunes, en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, por su secretaria general en Euskadi, Nerea Llanos, tras constatarse que --a diferencia de lo que ocurrió con los Presupuestos de 2014-- que el PNV y el PP no han logrado acuerdo alguno para 2015.



De esa forma, el único apoyo del PNV en el Parlamento será el del PSE-EE, partido con el que la formación jeltzale ha reeditado su acuerdo presupuestario de 2014. El año pasado, en el que el pacto presupuestario del Gobierno vasco incluyó tanto a socialistas como a populares, la abstención del PSE y del PP permitió que las Cuentas fueran aprobadas tan sólo con los 27 apoyos explícitos de los parlamentarios del PNV, puesto que los votos en contra eran tan sólo 22 (EH Bildu y UPyD).



En esta ocasión, la inexistencia de un acuerdo con el PP y la decisión de esta formación de votar en contra de las Cuentas, obligaría al PSE-EE, en función de su pacto para facilitar la aprobación del Presupuesto, a ceder, al menos, el voto a favor de seis de sus parlamentarios para garantizar el visto bueno al proyecto.



De esa forma, el Presupuesto podría salir adelante con 33 votos a favor y 32 en contra. Estos últimos corresponderían a los diez parlamentarios del PP, los 21 de EH Bildu y el del representante de UPyD. La coalición soberanista y UPyD presentaron sendas enmiendas de totalidad a las Cuentas, por lo que, previsiblemente, votarán en contra de las mismas.

'Fracaso de Urkullu'

Llanos, ha lamentado el "fracaso y el retroceso" que se ha producido en materia de paz y convivencia durante los dos años del Gobierno Vasco presidido por Iñigo Urkullu (PNV) y también ha criticado que su prioridad no sea la creación de empleo.



Ha calificado al Gobierno de Urkullu de "débil y sin personalidad" que ante la "tormenta" prefiere quedarse en el puerto y "no salir al mar a pelear". Ha considerado un "retroceso" la actuación del Gobierno Vasco en asuntos de paz y convivencia ya que a EH Bildu "no se le exige la aceptación del suelo ético" que estaba definido en la ponencia sobre esta materia creada en el Parlamento Vasco durante la legislatura anterior.



También ha dicho que el Ejecutivo vasco se ha "dejado llevar" por las medidas "valientes" del Gobierno de España que, pese a que han generado "sacrificios" a los ciudadanos, están "surtiendo efecto". "Si no formáramos parte de España esta recuperación no habría venido", ha dejado claro Llanos.