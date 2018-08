Economía

El fiscal pide investigarlo

Iberdrola también contrató los servicios de Cabieces en 2012 y 2013

EITB.EUS

11/02/2015

La fiscal ha solicitado al juez que investigue los pagos de Kutxabank e Iberdrola al bufete de Cabieces.

Iberdrola también contrató los servicios del exdelegado del Gobierno español en Euskadi, el socialista Mikel Cabieces, durante los años 2012 y 2013, ejercicios en los que llegó a percibir más de 100.000 euros, según publican hoy los periódicos del grupo Vocento. Junto con Iberdrola, Kutxabank era el otro cliente del bufete de Mikel Cabieces.

La fiscal ha solicitado al juez que investigue los pagos de Kutxabank e Iberdrola al bufete de Cabieces. Los medios citados aseguran que Iberdrola contrató a Cabieces ?como asesor jurídico en el área de Recursos Humanos?.

En 2012, el exdelegado del Gobierno facturó 45.000 euros de Iberdrola y en 2013 fueron 62.000 los euros facturados.

La fiscal envió ayer al juzgado sus conclusiones sobre el "caso Kutxabank", en las que ha pedido imputar al expresidente del banco vasco, Mario Fernández, al ex delegado del Gobierno Mikel Cabieces, y a Rafael Alcorta, del despacho de abogados a través del cual el banco pagó a Cabieces 243.000 euros en tres años.



La fiscalía entiende que existen indicios de tres presuntos delitos por administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil, que en sus supuestos más graves conllevan penas de hasta cuatro años de prisión.



En el mismo auto, la representante del Ministerio Público pide al juez que investigue los pagos de la compañía eléctrica a Cabieces, no desvelados hasta ahora.



En estos dos años, los 243.000 euros pagados por Kutxabank y estos 107.000 abonados por Iberdrola fueron los únicos facturados por Mikel Cabieces, además de 450 euros a un centro de belleza de Barakaldo.



La compañía eléctrica ha dicho hoy que no tenía ningún comentario que hacer en relación con este asunto.



En el caso de Kutxabank, la fiscal ha explicado en su auto que los pagos a Cabieces llegaron "sin contraprestación alguna" para el banco.