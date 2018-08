Economía

Huelga en Lanbide

Los sindicatos exigen la retirada de la RPT de Lanbide

Redacción

02/03/2015

Según ELA, LAB, CCOO y UGT, el seguimiento de la huelga ha superado el 70 %. El Gobierno Vasco, por su parte, ha cifrado en un 45, 55 % la participación en el paro.

Los principales sindicatos de Lanbide han advertido hoy, durante la jornada de huelga en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo, de una creciente "tensión" laboral si el Gobierno Vasco no retira el decreto de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que, según denuncian, destruirá empleos.

Los trabajadores de Lanbide están llamados hoy a secundar una huelga convocada por ELA, LAB, CCOO y UGT, sindicatos que cuentan con el 100 % de la representación en la mesa sectorial de la Administración General. El seguimiento de los paros ha superado el 70 % en el conjunto de los tres territorios y se han cerrado completamente una docena de oficinas, según datos facilitados por los sindicatos.

Por su parte, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha cifrado en un 45,55 % la participación en la huelga, que han secundado concretamente 388 de los 777 trabajadores que tenían que acudir hoy a sus puestos de trabajo y han permanecido cerradas al público el 19,5 % de las oficinas.

Trabajadores de Lanbide se han manifestado en Vitoria, desde la sede del Parlamento Vasco hasta el edificio central del Gobierno Vasco, en Lakua, tras una pancarta en la que se leía "En defensa de Lanbide. No a esta RPT".

Los sindicatos exigen al Gobierno Vasco la retirada de la primera fase de la RPT de Lanbide que el Gobierno Vasco aprobó el pasado 30 de diciembre, que permitirá cubrir 180 puestos de trabajo mediante concursos de traslado entre todos los funcionarios de la Administración pública vasca.

La RPT definitiva contempla 918 puestos de trabajo y se aprobará probablemente en abril, según anunció el Gobierno Vasco. Todos los portavoces sindicales que han hablado al inicio de la manifestación han valorado la actitud mantenida por el nuevo consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, que les recibió la pasada semana, algo que no hicieron sus dos predecesores.

Han asegurado que tienen la mano tendida hacia Toña, pero le han exigido que retire tanto el decreto de la RPT como la nueva adscripción de puestos de trabajo por considerar que esas medidas destruyen empleo. Ramón Uriarte, de ELA, ha advertido de que si el Gobierno Vasco no echa marcha atrás, el problema en Lanbide "está servido" y el conflicto continuará. "Si no tienen la inteligencia política de pararlo y cambiarlo va a haber un problema que no saben hasta dónde va a llegar", ha indicado.

Por su parte, Joseba Izaga (LAB) ha pedido al Parlamento Vasco que impida esa RPT "ineficaz" que conllevará el despido de trabajadores temporales.

Lorenzo Sebastián (CCOO) también ha alertado de que el Gobierno Vasco pretende destruir puestos de orientadores y administrativos, además de bajar salarios a varios colectivos como los auxiliares. "El consejero tiene una oportunidad de intentar arreglar esto", ha señalado.