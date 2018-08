Economía

Entrevista en Euskadi Irratia

Toña: 'LAB está más cerca que ELA de sentarse en la mesa de diálogo'

Redacción

02/03/2015

El consejero de Empleo asegura que "puede ser peligroso" que la mesa de diálogo social se convierta en un lugar "solo para hacerse fotos".

El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, ha afirmado que "puede ser peligroso" que la mesa de diálogo social se convierta "tan solo en un lugar para hacerse fotos y que las cosas queden bonitas", y ha asegurado que no está dispuesto a que eso ocurra. Además, ha considerado que LAB "puede estar más cerca" que ELA de participar en la mesa de diálogo social.



En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el nuevo consejero de Empleo y Asuntos Sociales ha señalado que, tras haberse reunido con Confebask y con los cuatros sindicatos principales, ha constatado que "todos dicen que la mesa no está completa y a todos les gustaría que lo estuviera, con ELA y LAB dentro".



En este sentido, ha explicado que la primera tarea que se plantea en la mesa de diálogo social es "cumplir con los acuerdos" adoptados hasta ahora, ya que, en su opinión, "no merece la pena convocar otra mesa, sin haber cumplido los acuerdos ya adoptados, y por eso, hemos puesto en marcha comisiones técnicas para concretar los acuerdos y, cuando se concreten, convocaremos la mesa con tranquilidad".



"Tras reunirse las dos primera mesas, algunos cosas quedaron por concretar y otros por estudiar. Lo que yo quiero es que esas otras cosas se analice de verdad y no se queden fuera porque creo que puede ser peligroso que la mesa sea tan solo un lugar para hacerse fotos y que las cosas queden bonitas. Y yo no estoy dispuesto a que eso ocurra porque creo que las cosas hay que hacerlas con fundamento", ha destacado.



ELA y LAB



Además, Ángel Toña ha afirmado que, a pesar de la ausencia de ELA y LAB en la mesa de diálogo social, "se puede continuar trabajando porque las cosas se pueden hacer bien", aunque ha considerado que "no tan bien como si estuvieran ellos", para añadir que LAB "puede estar más cerca" que la central liderada por Txiki Muñoz de tomar parte en la mesa.



"La mesa nació así y así va a continuar. Yo a eso no le temo porque, cuando una mesa se pone en marcha, tiene que hacer su trabajo y, si mientras tanto los otros dos sindicatos creen que merece la pena y entran, la sociedad y yo nos alegraríamos", ha señalado.



"Creo que las relaciones con ELA van a ser más complicadas. No es lo que me gustaría porque tienen el 40 por ciento de representación, pero si ellos nos piden que hablemos de política fiscal, yo tengo que decir claramente que ni siquiera es competencia del Gobierno, sino de las diputaciones", ha explicado.



Por contra, ha afirmado que LAB no le ha planteado "ese tipo de cosas", si no "temas muy importantes que son de nuestra competencia", como, por ejemplo, "la negociación colectiva, los convenios o el modelo de relaciones laborales".



"Creo que debemos hablar de esas cuestiones, y, si entramos en ese terreno, no diría que LAB se va a negar (a participar en la mesa), aunque hay que dar un poco de tiempo a cada uno y ver cómo avanzan las cosas", ha añadido.

Huelga en Lanbide

Por otro lado, Toña ha admitido que "hay un problema" en el Servicio de Empleo Vasco-Lanbide, pero ha confiado en "cambiarlo entre todos". Además, ha recordado que, aunque los sindicatos "están en su derecho" de acudir a la huelga en este servicio público, los funcionarios vascos "no están en las peores condiciones".

El consejero se ha referido de esta manera a la convocatoria de huelga para este lunes realizada por ELA, LAB, CCOO y UGT en Lanbide contra la Relación de Puestos de Trabajo y para denunciar el "desbarajuste" que, a su juicio, existe en la política de personal de este organismo.

"Los funcionarios, en nuestra tierra, tampoco pueden decir que sean los que están en las peores condiciones", porque "hay mucha gente en peores condiciones, ganando mucho menos dinero y trabajando en precario".