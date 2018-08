Economía

Sin acuerdo en la negociación de la Ley de Empleo Público

16/04/2015

El Gobierno Vasco ha detallado a los sindicatos las modificaciones del texto. Por su parte, los sindicatos han censurado el "método de debate" propuesto por el Ejecutivo.

La negociación sobre el anteproyecto de Ley de Empleo Público ha terminado hoy sin que el Gobierno Vasco y los sindicatos hayan acercado posturas en la reunión de la Mesa General de la Función Pública celebrada en Vitoria-Gasteiz.

La cita, que se ha prolongado durante una hora y media, tenía como único punto del orden del día la presentación del tercer borrador de esta ley, que incluye "cientos de aportaciones" de 3.120 instituciones, entidades, sindicatos y trabajadores.

El Gobierno ha detallado a los sindicatos las modificaciones del texto, que afectará a 110.000 trabajadores de las administraciones vascas, y les ha dado de plazo hasta el martes para presentar nuevas aportaciones, aunque la Mesa General no volverá a reunirse de nuevo para abordar este asunto.

Una vez recibidas esas nuevas sugerencias comenzará la llamada "fase de informes" para la corrección del texto antes de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su posterior envío al Parlamento Vasco para su debate.

El viceconsejero de Administración Pública, Andrés Zearreta, ha explicado tras la reunión que el Gobierno ha planteado fórmulas concretas para "atajar las elevadas tasas de interinidad en algunas categorías" y consolidar el empleo del personal "interino, laboral temporal o laboral indefinido no fijo por sentencia".

Los sindicatos censuran "método de debate"

Tras la reunión de esta mañana, a la que no ha asistido LAB porque abandonó la Mesa General a finales del año pasado, los sindicatos han valorado la inclusión de algunas de sus sugerencias en el borrador, pero han censurado el "método de debate" propuesto por el Gobierno, que "no ha remitido información previa" a la reunión de hoy y, por tanto, "no ha dado tiempo para valorar" las novedades.

ELA ha criticado que el nuevo texto "solo modifica algunos temas concretos y mantiene el espíritu de los anteriores borradores" y ha denunciado que este anteproyecto "introduce la reforma laboral en la Administración y renuncia al desarrollo de una ley vasca".

Mari Cruz Vicente (CCOO) ha advertido de que quedan fuera del borrador "aspectos importantes" sugeridos por los sindicatos. Ha calificado de "ridículo" el plazo dado por el Gobierno para presentar más alegaciones y ha denunciado que en torno a este borrador no ha existido un "proceso de negociación, sino de conversaciones".

UGT ha anunciado que no avalará la ley porque "no resuelve las prioridades de los trabajadores" de la Administración, aunque ha valorado la inclusión de varias aportaciones del sindicato, como la posibilidad de la jubilación parcial y anticipada.

