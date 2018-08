Economía

Plan 'Digital News Initiative'

Google invertirá 150 millones en medios de comunicación europeos

Agencias | Redacción

28/04/2015

El objetivo de la iniciativa es "dar soporte a un ecosistema de noticias sostenible y promover la innovación".

Google ha llegado a un acuerdo de colaboración con diferentes medios de comunicación europeos que incluye una inversión de 150 millones de euros y que tiene como objetivo "dar soporte a un ecosistema de noticias sostenible y promover la innovación".

Tras años de desencuentros con la industria europea de medios de comunicación (con la que ha tenido abiertos enfrentamientos especialmente en Francia, Alemania y España -donde ha cerrado Google News-) y apenas días después de que la Comisión Europea la haya acusado de abuso de dominio en el buscador, Google ha puesto sobre la mesa el plan "Digital News Initiative".

La compañía tecnológica estadounidense ha firmado un acuerdo de colaboración con diferentes grupos de medios de comunicación europeos, entre los que se encuentran los españoles El País, Unidad Editorial, Vocento, Grupo Godó, Grupo 20 minutos y El Confidencial.

También forman parte de este acuerdo, entre otros, The Financial Times, The Guardian, Les Echos, La Stampa o Die Zeit y la compañía prevé ampliar la "colaboración" a otros medios.

"El objetivo de esta iniciativa es ofrecer soporte a un ecosistema de noticias sostenible y promover la innovación en el periodismo digital basado en tres pilares: el desarrollo de productos, el apoyo económico a la innovación y la formación e investigación", ha indicado el presidente de relaciones estratégicas para Google en Europa, Carlo D'Asaro Biondo.

Esa inversión se destinará a proyectos que "demuestren nuevas formas de pensar en la práctica del periodismo digital" y podrán ser solicitados tanto por medios como por profesionales.