Osakidetza y sindicatos no llegan a un acuerdo, pero la OPE 'se hará'

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/05/2015

El director de Recursos Humanos de Osakidetza confirma que llevará a cabo la OPE, a pesar de no lograr acuerdo con los sindicatos.

La reunión de la mesa sectorial de Osakidetza sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2014-2015 ha concluido sin acuerdo y con el compromiso del director de Recursos Humanos de Servicio vasco de Salud, José María Armentia, de llevarla a cabo "porque dará estabilidad laboral a más de mil personas".



Tras la reunión celebrada en Vitoria-Gasteiz, que los sindicatos han abandonado, Armentia ha asegurado que "los sindicatos deberán explicar a la sociedad vasca cuáles son la razones por las que, entre una OPE con el máximo de plazas que la legislación permite y siendo un número considerable, prefieren que no se convoque una nueva Oferta Pública de Empleo".



En este sentido, ha asegurado que la OPE 2014-2015 "se va a llevar a cabo porque no estamos dispuestos a perder la creación y consolidación de más de mil puestos de trabajo".



El responsable de Osakidetza ha defendido que han buscado el consenso, pero "no vamos a perder la oportunidad de sacar más de mil plazas en Osakidetza". "Porque es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, seguimos adelante con el proceso, con el objetivo de que las pruebas de oposición puedan celebrarse el próximo otoño", ha insistido.

Los sindicatos piden negociar el número de plazas

Por su parte, los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME-FFHH, CCOO, UGT y ESK han exigido a la dirección de Osakidetza que "reconsidere" su postura tras abandonar la Mesa Sectorial, y le han reclamado que negocie las plazas de la Oferta Pública de Empleo y entregue "los medios para poder comprobar las vacantes de plantilla".



En un comunicado conjunto, las centrales han explicado que han decidido "levantarse y abandonar" la Mesa Sectorial después "la respuesta de Osakidetza", ya que la dirección del sistema vasco de salud "ha vuelto a poner sobre la mesa únicamente los temas que a ella le interesan, dejando fuera los asuntos de mayor calado".



De este modo, han denunciado que los representantes de Osakidetza se han negado a "tratar y negociar el número total de plazas de la próxima OPE".



También han censurado que continúa "sin entregarnos los medios para poder comprobar las vacantes de plantilla", lo que supone "negar la transparencia necesaria" en la administración pública.