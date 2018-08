Economía

Cebek reconoce a Roberto Larrañaga como presidente de Confebask

28/07/2015

Iñaki Garcinuño, presidente de Cebek, en una entrevista ofrecida en Radio Euskadi ha enmarcado la abstención en la elección de Larrañaga en "cuatro años de numerosas deslealtades" de SEA

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, ha explicado hoy que la organización empresarial vizcaína se abstuvo la semana pasada en la votación del alavés Roberto Larrañaga como presidente de Confebask por años de "deslealtades por parte de la dirección de SEA", pero que "ahora mismo, Larrañaga es nuestro presidente".

En una entrevista en Radio Euskadi, Garcinuño ha argumentado que con su abstención, Cebek quiso evidenciar "un voto simbólico y crítico", después de "cuatro años de numerosas deslealtades por parte de la dirección" de la patronal alavesa, aunque también "un voto responsable".

"Ahora mismo Roberto Larrañaga es nuestro presidente, es el presidente de Confebask", ha asegurado el presidente de Cebek, si bien le ha pedido que trabaje en aras a lograr "una mayor cohesión interna" y que para conseguirlo establezca "cierta autonomía de la territorial que le ha nombrado", como hizo, a su juicio, Miguel Ángel Lujua.

Por otra parte, Garcinuño ha afirmado que los empresarios vascos están "preocupados" ante la posibilidad de que "la falta de competitividad se convierta en estructural y lastre el futuro" de la economía vasca. Según su análisis, esa falta de competitividad viene determinada por tener "una de las jornadas laborales más cortas y los salarios más altos", y para solucionarlo deberían aplicarse criterios de flexibilidad en los contratos.

Cebek ha defendido flexibilizar las condiciones de trabajo "para aumentar el número de horas fuera del horario establecido, la movilidad para cambiar a otra área de actividad dentro de la compañía y movilidad geográfica", ha explicado Garcinuño.

A juicio de Garcinuño, la evolución económica durante este año va a reflejar datos positivos aunque también habrá algunos indicadores negativos, como los datos sobre la recaudación fiscal, que no aumenta como se había previsto, y la precariedad laboral, ya que, según ha reconocido, que el 90 % de los nuevos contratos son temporales.

Además, ha valorado que empresas vascas como Euskaltel y Tubacex "traten de ganar tamaño" para mejorar su competitividad, lo que "es siempre una noticia positiva".

Falta de diálogo social

Garcinuño ha recordado que existe una mesa de diálogo social que está puesta en funcionamiento, "donde Gobierno vasco, patronal y sindicatos tratamos de acordar aspectos que son importantes en nuestro país y, sin embargo, lo que nos encontramos es con sindicatos que están tratando de arrollar o ahogar las posible soluciones o acuerdos que de esa mesa de diálogo social se pueden derivar".

A su entender, "lo grave no es solo que no se hable, sino que no se deje hablar", aunque ha asegurado que las relaciones personales con los sindicatos "son buenas", pero, concretamente ELA "parte de la necesidad de mantener una hegemonía electoral permanente en nuestro Territorio y eso le lleva a manejar estrategias que pueden ser equivocadas y, de hecho, son equivocadas en la medida en que perjudican al resto del país".

Para el presidente de la patronal vizcaína, "esa competencia electoral permanente que, sobre todo, ELA trata de llevar a cabo hace que la unión de los cuatro sindicatos en una mesa sea realmente algo difícil de conseguir".