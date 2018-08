Economía

Lanbide

ELA rechaza el acuerdo firmado por el resto de sindicatos en Lanbide

agencias | redacción

01/10/2015

ELA considera que el acuerdo suscrito por los sindicatos CCOO, UGT y LAB con el Gobierno Vasco supone “un cierre en falso del conflicto”.

Los afiliados de ELA han rechazado hoy en asamblea el acuerdo suscrito ayer por los sindicatos UGT, CCOO y LAB y el Gobierno Vasco sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, porque a su juicio "supone un cierre en falso del conflicto".

El resto de centrales firmaron ayer este acuerdo, en el que se detallan las condiciones laborales del personal de este organismo público dependiente del Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales y se fija la plantilla en 918 empleados.

El acuerdo, que pone fin a tres años de conflicto laboral, permite a los trabajadores de Lanbide mantener su nivel salarial, incluye "fórmulas de mantenimiento y consolidación del empleo público".

ELA anunció ayer su intención hacer un análisis más detallado para decidir si se adhería o no al documento y hoy ha citado a sus afiliados, que han decidido en distintas asambleas rechazar el acuerdo.

El sindicato ha considerado que han sido las movilizaciones de los trabajadores de Lanbide en estos tres años las que han "forzado al Gobierno Vasco a cambiar su posición inicial" y ha lamentado que el resto de centrales haya firmado "aún existiendo margen para mejorar los contenidos del acuerdo".

Los afiliados de ELA han valorado los "avances" recogidos en el acuerdo, pero han criticado que se "sigue sin dar salida ni siquiera a las reivindicaciones básicas" de los trabajadores.

En este sentido el sindicato ha advertido de que el acuerdo no garantiza los puestos de 38 trabajadores del programa de la Renta de Garantía de Ingresos, que "da cobertura a la doble escala salarial" y que no "no especifica la fórmula de consolidación de empleo" de los trabajadores a los que la justicia ha reconocido como indefinidos.

mo indefinidos.