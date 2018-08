Economía

Vuelve a estar en funcionamiento el teléfono del Grupo Volkswagen

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/10/2015

El teléfono 900 18 03 61 comunicaba y a los cuatro-cinco pitidos se cortaba sin que hubiese el habitual mensaje que informa de que todas las líneas están ocupadas y próximamente será atendido

El teléfono gratuito que el Grupo Volkswagen ha habilitado esta mañana para los clientes con un modelo Volkswagen, Volkswagen comerciales, Seat, Audi y Skoda con motor diesel de la familia EA189 vuelve a funcionar con normalidad, tras la avalancha de llamadas que ha recibido en las primeras horas de la puesta en marcha.

Mientras que las marcas Seat y Skoda no dan otra opción que no sea el teléfono, en la página alemana de Volkswagen los interesados pueden meter el número de bastidor de sus vehículos Volkswagen y Volkswagen vehículos comerciales para comprobar si tiene activo un software que el Grupo ha montado en unos once millones de vehículos y que altera los datos de emisiones de C02.

En la web de Audi se remite a sus clientes al teléfono gratuito 900 180 361 y se explica que la próxima semana se habilitará una herramienta online para consultar información.