Toña anima a los jóvenes a 'cambiar el chip' y salir al extranjero

09/10/2015

El consejero de empleo ha explicado que se tiene el "chip" de que hay que vivir "cerca los padres", pero "la felicidad está en muchos sitios".

El consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña, ha animado a los jóvenes a salir al extranjero y a emprender un proyecto de vida como tener un hijo porque, cuando "la necesidad aprieta", igual "un hijo hace buscar trabajo de otra manera".

Toña ha realizado estas manifestaciones en la Universidad de Deusto, en el transcurso de una jornada sobre Empleo y Juventud que se ha desarrollado bajo el título 'Un encuentro con los jóvenes para un futuro laboral' y que se ha iniciado con un diálogo entre el consejero y los estudiantes.

En ese diálogo, los estudiantes han trasladado su preocupación e incertidumbres sobre su futuro laboral y el consejero ha analizado las perspectivas para los jóvenes.

En este sentido, ha señalado que "salir al extranjero es bueno" y ha reconocido que para Euskadi que vuelvan "es mucho mejor". No obstante, ha indicado que, cuando alguien decide no regresar, se dice que se "ha perdido talento", pero considera que igual "se ha dejado un árbol de Gernika no sé dónde".

Toña, que ha asegurado que "el mundo es global", ha manifestado que se tiene el "chip" de que hay que vivir "cerca los padres", pero cree que "la felicidad está en muchos sitios y no está solo cerca de mi casa".

"Con 800 euros no se puede vivir"

Asimismo, Toña ha animado a los jóvenes a emprender "un proyecto de vida", aún no teniendo "todas las riendas en nuestra mano".

En cualquier caso, ha reconocido que "con 800 euros no se puede construir un proyecto de vida" y "con 1.500 euros un pareja que quiere tener un hijo tampoco" puede hacerlo en Bilbao.

Tras evidenciar una joven del público que hay personas que en Euskadi no llegan con sus ingresos a cubrir sus necesidades básicas, Toña ha lamentado que haya quien "se nos quede atascado en algún momento de su vida", pero ha añadido que "la media y la moda de los vascos es que vivimos bien".