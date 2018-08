Economía

PRESUPUESTOS 2016

El presupuesto vasco sigue su tramitación gracias al pacto PNV-PSE

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/12/2015

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reivindicado el acuerdo presupuestario alcanzado con el PSE-EE como un instrumento de "estabilidad" para consolidar la recuperación de la economía y el empleo.

Los presupuestos vascos de 2016 han superado hoy su primer trámite en el Parlamento Vasco al no haber prosperado las enmiendas a la totalidad planteadas por EH Bildu, PP y UPyD, gracias al acuerdo alcanzado entre PNV y PSE-EE para sacar adelante un proyecto dotado con 10.933 millones de euros.

Los 43 parlamentarios del PNV y del PSE-EE han unido sus votos y han evitado la devolución al Gobierno Vasco de las cuentas públicas del próximo año.

El miércoles 9 de diciembre las 1.336 enmiendas parciales planteadas por los grupos se debatirán en comisión y el 23 de diciembre los presupuestos quedarán aprobados en pleno.

Defensa del lehendakari

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reivindicado el acuerdo presupuestario alcanzado con el PSE-EE como un instrumento de "estabilidad" para consolidar la recuperación de la economía y el empleo, así como para establecer, en 2016, las "bases" del futuro económico, político y social de Euskadi .

Urkullu ha defendido este jueves, al inicio del pleno del Parlamento Vasco en el que se debaten las enmiendas de totalidad presentadas por EH Bildu, PP y UPyD, el Proyecto de Presupuestos del Gobierno autonómico para 2016.

En su intervención, el lehendakari ha destacado la "predisposición al diálogo" del PNV y el PSE-EE, formaciones que, por tercer año consecutivo, han cerrado un acuerdo que, gracias a la mayoría que suman ambas fuerzas en la Cámara, garantiza la aprobación de las Cuentas, pese a las enmiendas de totalidad presentadas por EH Bildu, PP y UPyD.

Urkullu ha explicado que este acuerdo, así como otras medidas pactadas en los últimos años por ambas formaciones en materia fiscal o de empleo, contribuye a generar "estabilidad y confianza". Ambos factores, según ha dicho, resultan necesarios para "consolidar" la recuperación económica iniciada en Euskadi.

"Hemos conocido años difíciles", ha reconocido, a lo que ha añadido que a partir de ahora es posible "superar esta situación". El lehendakari, que ha reiterado su defensa del Concierto Económico y que ha vuelto a apelar a la "prudencia" al interpretar la evolución de la economía, ha confiado en que la "evolución positiva" de los últimos meses permita encarar 2016 como un año en el que se podrán establecer las "bases" del futuro económico, social y político de Euskadi.

Enmiendas a la totalidad

EH Bildu ha expresado su rechazo al Proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para 2016, al considerar que consolidan los "recortes" de años anteriores y que han sido elaborados desde la "sumisión" a las políticas de austeridad dictadas desde las instituciones europeas y el Gobierno central.

La parlamentaria de la coalición 'abertzale' Marian Beitialarrangoitia ha defendido este jueves en el Parlamento vasco la enmienda de totalidad de su grupo a las Cuentas del Gobierno vasco para el próximo año. Beitialarrangoitia ha denunciado que los "recortes" en políticas sociales introducidos en años anteriores se "consolidan" en estos Presupuestos, lo que "dejará en la cuneta a miles de vascos" afectados por la crisis económica.

El PP ha pedido devolver los presupuestos porque son unas cuentas que "no aportan nada" y mantienen "recortes" llevados a cabo durante la crisis económica, como la bajada de las partidas destinadas a RGI y a las ayudas por hijos, con el apoyo del PSE. "Salvo a los funcionarios - que ven incrementado su salario un 1%-, no encontramos que estos presupuestos vayan a mejorar en nada al resto de ciudadanos", ha defendido.

El parlamentario del PP Antón Damborenea ha destacado que las Cuentas presentadas por Urkullu para 2016 se diferencian de las del ejercicio actual en que tienen casi 300 millones más que "van directamente al pago de deuda y sueldo de funcionarios, incluido el incremento del 1%, y se acabó". "Nos ha traído el mismo presupuesto del año pasado, nos dice que su prioridad es el empleo, y uno se sorprende, porque de esos 300 millones de euros, al empleo o a la inversión no va ni un euro, ni un euro", ha insistido

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha pedido este jueves la devolución de los presupuestos del Gobierno vasco para el año 2016 porque son "muy buenos para el PNV y el PSE pero muy malos para los ciudadanos", ya que "consolidan los recortes sociales, no alcanzan a cubrir las necesidades reales de los ciudadanos, no distribuyen el destino del dinero público de manera adecuada y no sirven para incentivar la actividad económica ni para crear empleo estable y de calidad". "Han encontrado la compañía dócil del PSE, convertido definitivamente en los palmeros del PNV", ha indicado.

Una vez escuchadas las argumentaciones de EH Bildu, PP y UPyD, el PNV las ha respondido por separado. Así, Joseba Egibar ha calificado de "política", "demagógica" y "no creíble" la enmienda a la totalidad de EH Bildu, ya que ha asegurado que no ve motivo en sus parciales - que sólo suponen, según el parlamentario del PNV, un 0,3 % de variación sobre el proyecto - para su presentación.

Su compañera de grupo Josune Gorospe ha reprochado al PP que hable de "recortes" cuando este partido ha liderado una "ofensiva para recortar derechos" y ha acusado a los populares de "estresar" durante tres años a la sociedad para, en vísperas de la campaña electoral, aprobar un presupuesto en España que es un "ejercicio de irresponsabilidad".