Economía

Previsiones económicas

Gipuzkoa crecerá un 2,4 % en 2016, según la Cámara guipuzcoana

Agencias | Redacción

26/01/2016

El presidente del organismo advierte de que "el crecimiento económico 'per se' no resuelve el problema" del paro y apela a la búsqueda de "alternativas".

El presidente de la Cámara de Gipuzkoa, Pedro Esnaola, ha previsto que la economía guipuzcoana "crecerá un 2,4 % este año", ligeramente por debajo del crecimiento del 2,5 % estimado para la vasca, y se crearán "unos 4.900 empleos".

En una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, Esnaola, acompañado del secretario general de la Cámara, Endika Sánchez, y del director de innovación y marketing, Iñigo Muguruza, han dado cuenta de su Informe de coyuntura económica y perspectivas 2016, elaborado a partir de una encuesta que recoge la opinión de más de 60.000 empresas.

Tras un "buen año", el crecimiento de Gipuzkoa "se equilibrará reactivando el mercado interno, mientras el exterior se mantendrá en las cifras de 2015", ha apuntado Esnaola.

En cuanto al empleo, el presidente de la Cámara ha indicado que los empresarios guipuzcoanos prevén nuevas contrataciones, con cifras "similares" a las de 2015 (con un incremento del 1,8 % lo que supone 5.213 empleos más), de manera que se espera la creación de "unos 4.900" nuevos puestos de empleo.

Esnaola ha advertido de que con estos niveles de crecimiento "hasta 2020-22 no seremos capaces de recuperar niveles de empleo asumibles", por lo que se auguran "años de sufrimiento considerable para muchas personas".

En este contexto, ha apelado a acometer "una reflexión sobre el hecho de que el crecimiento de la economía 'per se' no resuelve el problema en la cuantía y tiempo que serían necesarios por lo que hay que crear alternativas", como, por ejemplo, ayudar a los parados de larga duración que se han quedado fuera del mercado laborar a adquirir nuevas competencias y aprovechar su experiencia y conocimientos de mercado, que "no se puede perder".

A su juicio, es necesario "dar un paso al frente" e "ir poco a poco generando un nuevo modelo para crear empleo más allá del crecimiento de la economía y del PIB", apoyando a colectivos con "verdaderas dificultades", entre los cuales están los jóvenes sin experiencia profesional, las mujeres y los desempleados mayores de 55 años, a formarse para que puedan acceder a nuevos empleos.