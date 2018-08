Economía

El Gobierno Vasco pide 'prudencia' ante la recaudación fiscal

19/05/2016

Erkoreka y Gatzagaetxebarria coinciden en señalar que no han de extrapolarse los datos y piden cautela. Rementeria afirma que "no gastarán lo que no se tiene".

"Prudencia" y "cautela". Palabras empleadas este jueves por el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco y su portavoz, respectivamente, ante la caída de la recaudación registrada en el primer cuatrimestre en Bizkaia y Álava. El consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha afirmado que hay que ser "prudentes" hasta conocer la evolución de la recaudación en los siguientes meses, cuando se tienen que producir las dos "grandes" liquidaciones, la del IRPF en junio y la del Impuesto de Sociedades en julio. Según los datos facilitados recientemente, la recaudación en el primer cuatrimestre ha bajado en Bizkaia (-2,8%) y Álava (-4,1%), mientras ha subido en Gipuzkoa (+8,2%). En declaraciones realizadas en el BEC a la inauguración del II Congreso nacional CFOS, el consejero ha asegurado que las liquidaciones de IRPF y de Impuesto de Sociedades van a ser "elementos muy significativos" para conocer la evolución de la recaudación del año y, mientras tanto, ha apelado a la prudencia. No obstante, ha reconocido que los datos de Bizkaia y Álava son "negativos", mientras que los de Gipuzkoa son "datos muy positivos". En la misma línea se ha manifestado el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que ha considerado "prematuro y muy peligroso" extrapolar los datos de recaudación fiscal en Euskadi. En declaraciones a los medios en Donostia-San Sebastián, Erkoreka ha apuntado que se trata de una información que se acaba de conocer y "es preciso administrar con suma cautela". El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, por su parte, ha reconocido, ante la caída registrada en Bizkaia hasta abril, que habrá que "priorizar y no se va a gastar lo que no se tiene". Rementeria, que ha acudido al BEC junto con Gatzagaetxebarria, ha dicho que "como en cualquier familia o empresa, por responsabilidad, lo que toca es "priorizar el gasto". "No vamos a gastar lo que no tenemos", ha advertido. No obstante, ha señalado que la Diputación foral de Bizkaia mantendrá "intactos" los servicios públicos y los servicios sociales, pero los proyectos que "puedan esperar, van a tener que esperar".

