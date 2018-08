Economía

'Brexit'

Casi 500 empresas vascas exportan a Reino Unido 'regularmente'

Agencias | Redacción

25/06/2016

Es el cuarto principal cliente en el exterior de las empresas vascas y absorbe el 6% del total de las exportaciones. Iberdrola, ITP o CAF exportan a ese país y otras se encuentran implantadas allí.

Euskadi tiene "mucha relación comercial" con el Reino Unido, según director general de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Eduardo Aréchaga, ya que casi 500 empresas como Iberdrola, ITP o CAF exportan a ese país "regularmente", y otras como Danobat, se encuentran implantadas allí.

"Es una economía que tiene una relevancia en sectores económicos nuestros importantes: ferrocarril, energía, aeronáutica, máquina-herramienta o automoción", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que, para Euskadi, Reino Unido es el cuarto destino exportador tras Francia, Alemania y Estados Unidos, además del tercer proveedor.

Aréchaga ha asegurado que, tras el 'sí' de Reino Unido a su salida de la Unión Europea, la patronal vasca estará "vigilante" e intentará "salvaguardar de la mejor manera posible" los intereses comerciales y de las empresas vascas en ese país.

"Estamos ante un hecho histórico que no tiene un libro de instrucciones, pero Confebask se encuentra en la defensa de todos los intereses, no solo de la economía vasca en general, sino de las empresas concretas que puedan estar afectadas", ha dicho.

Aréchaga ha confiado en que el 'Brexit' se haga efectivo "con coherencia y de forma ordenada", manteniendo los intereses "de unos y otros" de manera que, desde el punto de vista económico, "sea lo menos perjudicial posible".

Aréchaga ha apuntado que la decisión de Reino Unido coincide con un momento en el que la recuperación económica internacional "hay que asentarla" y "no deje de ser un elemento añadido "de dificultad".

Cámara de Comercio: “Es malo, pero no una catástrofe”

El subdirector del área de internacionalización de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Luis Gil, ha declarado que para las empresas vascas en general el ‘Brexit’ es "una mala noticia, pero no una catástrofe".

Gil ha detallado que Gran Bretaña es el cuarto principal cliente en el exterior de las empresas vascas y absorbe el 6% del total de las exportaciones.

Gil ha recordado que hoy las empresas están en todo el mundo: "son competitivas o no lo son a nivel global; si tu eres una empresa que está compitiendo en Estados Unidos, en Francia, en Asia, no te tendría que afectar tanto. Hay empresas vascas más expuestas, como Iberdrola, -por su relación con Escocia-, o algunas pymes, pero en general es una mala noticia, pero no una catástrofe".

Iberdrola

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que la compañía seguirá respondiendo a las necesidades de los británicos y que la filial, ScottishPower, continuará invirtiendo "lo necesario" en redes y energías limpias.

El Reino Unido es un país clave para Iberdrola, donde emplea a 6.700 profesionales, cuenta con 6.465 megavatios (MW) instalados (la mayoría renovables) y casi 5,5 millones de clientes en los servicios de electricidad y gas. Sus activos en el país están valorados en unos 30.000 millones de euros.

El mercado británico ronda el 25% del resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo, una cifra que Iberdrola espera consolidar en los próximos años con unas inversiones previstas de 8.400 millones de euros entre 2016 y 2020.