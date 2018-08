Economía

Seguridad social

Plantean compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con un empleo

Agencias | Redacción

21/10/2016

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, propone que esta medida sea aplicable a cualquier empleo, siempre que se haya llegado a los 65 años.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha planteado, como compromiso del Gobierno para la próxima legislatura, hacer compatible el cobro del 100% de la pensión con el empleo, con el único requisito de haber llegado a la edad ordinaria de jubilación, es decir, a los 65 años.

La ministra ha explicado que esta medida implica continuar trabajando más allá de la edad de jubilación al tiempo que se recibe el total de la pensión (actualmente es posible hacerlo percibiendo el 50%).

Báñez ha añadido que esta medida es aplicable a cualquier empleo y está dirigida a los que se sientan con "capacidad de aportar su experiencia a la sociedad a través de un trabajo", percibiendo además la totalidad de la pensión que le corresponda.

La ministra también se ha referido al fondo de reserva de la Seguridad Social y ha dicho que "es un instrumento de uso temporal" y que las pensiones se seguirán pagando con empleo.

No obstante, no ha concretado qué pasara en 2017, cuando previsiblemente se agotará esta "hucha de las pensiones" y no se podrá abonar la paga extra de Navidad.