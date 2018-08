Economía

Sin acuerdo sindical

El Gobierno Vasco subirá el sueldo a los funcionarios un 1,5%

Agencias | Redacción

19/10/2017

La Mesa General de la Función Pública se ha reunido en Vitoria-Gasteiz sin que Ejecutivo y sindicatos hayan acercado posturas.

El Gobierno Vasco subirá el sueldo un 1,5% a sus trabajadores el año que viene y retomará con un 0,5% de los salarios las aportaciones al fondo de pensiones de Itzarri, decisiones que se aprobarán el próximo martes y que se han tomado sin acuerdo con los sindicatos.

La Mesa General de la Función Pública se ha reunido hoy en Vitoria-Gasteiz sin que Ejecutivo y sindicatos hayan acercado posturas sobre las condiciones laborales de los 70.000 empleados de la Administración autonómica.

Tras el encuentro, el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, que ha lamentado la falta de acuerdo sindical, ha anunciado que la subida salarial y las aportaciones a Itzarri tendrán un coste de 63 y 17 millones de euros, respectivamente.

En total, 80 millones que serán consignados para este fin en el proyecto de presupuestos para 2018 que el Consejo de Gobierno aprobará la semana que viene.

Con respecto a la subida salarial, Zearreta ha reconocido que existe "incertidumbre" por la posibilidad de que no haya cuentas estatales el año que viene y se prorroguen las de este ejercicio, pero ha asegurado que la existencia o no de presupuestos en España "no es el elemento clave" en la actuación del Gobierno Vasco.

En cuanto a las Ofertas Públicas de Empleo para la legislatura ha señalado que "como mínimo" se convocarán 13.500 plazas y que el número exacto se negociará con los sindicatos en las correspondientes mesas sectoriales.

Críticas sindicales a las propuestas del Gobierno

Los sindicatos han criticado por su parte las propuestas del Gobierno. ELA ha calificado de "una tomadura de pelo" los planteamientos del Ejecutivo y ha denunciado que el incremento salarial del 1,5% "supone una nueva pérdida de poder adquisitivo", que según sus datos, alcanza el 15%.

Arantza Agote (UGT) ha considerado "claramente insuficiente" la cifra de 13.500 plazas para las OPE y ha advertido de que la subida salarial del 1,5% no palia la pérdida de poder adquisitivo, que eleva al 20%.

LAB ha denunciado por su parte la "falta de voluntad para negociar" del Ejecutivo, que "ha hecho oídos sordos" a las reclamaciones de los sindicatos.

