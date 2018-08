Economía

8 DE MARZO

Decenas de miles de mujeres toman las calles en una jornada de huelga histórica

09/03/2018

Las manifestaciones en las capitales vascas han sido masivas y en Bilbao, por ejemplo, se han reunido 60.000 mujeres. El movimiento feminista afirma que se trata de un día que marcará un hito.

La huelga feminista se convertió ayer en histórica y superó todas las expectativas de los movimientos feministas, ya que decenas de miles las mujeres abarrotaron las calles de ciudades y pueblos en protesta contra las desigualdades que sufren.



Las mujeres afrontaron este 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer, como punto de inflexión para visibilizar la desigualdad y las violencias machistas que sufren.

Son más de la mitad de la población, y ayer secundaron la primera huelga feminista de la historia de Euskal Herria. Se trata de un paro internacional por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres al que se sumaron más de 170 países de todo el mundo.

El movimiento feminista calificó las movilizaciones de la mañana como un "hito", con una "marea de miles y miles de mujeres" participantes que, según sus estimaciones, superarían las 50.000 personas en las capitales vascas.

Gladys Giraldo, de la Asamblea de Mujeres de Araba, y Ainara Mendaruzketa, de Euskal Herriko Mugimendu Feminista, destacaron en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz el "éxito" de la huelga del 8 de marzo, que muestra "el esfuerzo de todas las mujeres".

"Realmente estamos tocando el nervio de la situación de las mujeres, es un hito. Hemos dado una vuelta a la situación", dijo Giraldo, que destacó la colaboración entre el movimiento feminista, los colectivos sociales y los sindicatos en esta jornada "para poner el foco en el trabajo no reconocido ni pagado de las mujeres".

"Esto da un vuelco total a la percepción de cómo vemos la economía del país", aseguró la portavoz feminista.

En Bilbao, entre 35.000 y 50.000 personas secundaron las protestas por la mañana y unas 60.000 por la tarde. La movilización de Vitoria-Gasteiz fuesecundada por unas 12.000 personas, mientras que en San Sebastián más de 5.000 acudieron a la sentada celebrada a mediodía en el Boulevard. Además, unas 13.000 mujeres participaron en la concentración de Pamplona.

En Gipuzkoa, además, hubo una alta movilización en Eibar, Irun, Tolosa, y Arrasate, entre otras localidades, y subrayaron que en San Sebastián una veintena de mujeres se desnudaron de cintura para arriba frente a la catedral del Buen Pastor en respuesta a las últimas declaraciones del obispo José Ignacio Munilla sobre el feminismo.

VÍDEO | 60.000 personas abarrotan las calles de Bilbao:

(Decenas de miles de mujeres en la manifestación de Bilbao. Foto: EFE)

Decenas de miles de mujeres tomaron al mediodía las calles de Bilbao en un ambiente reivindicativo y, en una respuesta masiva que sorprendió hasta a las propias convocantes del movimiento feminista.

Aunque fueron varias las concentraciones realizadas durante la mañana en la capital vizcaína, la mayoría confluyeron en la plaza Moyúa a las 12:00 horas.

Antes, también hubo otras concentraciones relevantes, como en la plaza Unamuno, en el Casco Viejo, y muchas de las mujeres subieron desde allí en manifestación por la Gran Vía hasta Moyua.

Allí, decenas de miles de mujeres sentadas en el suelo y en un ambiente festivo estuvieron una hora entre aplausos, "manos arriba", pitidos, vestidos negros y lazos y pelucas moradas, el símbolo del feminismo.

Desde el movimiento feminista reconocieron que la respuesta fue superior a la que esperaban, recordaron que la huelga también es de consumo -varias tiendas han cerrado en el centro de Bilbao- y animaron a seguir con la lucha a partir de ahora.

Si las concentraciones de la mañana en Bilbao fueron secundadas por entre 35.000 y 50.000 personas, la manifestación celebrada a partir de las 20:00 horas superó la cifra de las 60.000 personas, según datos facilitados por el Ayuntamiento.

Además, lo ocurrido ayer en las calles de Bilbao traspasó fronteras, ya que medios como The New York Times o The Guardian ilustraron sus crónicas sobre el Día Internacional de la Mujer con sendas fotos de las movilizaciones celebradas en la capital vizcaína.

VÍDEO | Multitudinaria manifestación en Donostia y gritos contra Munilla:

(Miles de mujeres en la movilización de Donostia. Foto: EFE)

Miles de mujeres participaron también en Gipuzkoa en las diferentes movilizaciones organizadas por movimientos feministas y sindicatos con motivo del Día de la Mujer y la huelga feminista, que se convertieron en un multitudinario clamor en favor de la igualdad.

La protesta más numerosa se desarrolló en el Boulevard donostiarra, donde llegó poco antes del mediodía una marcha en bicicleta, convocada por la Asamblea Feminista de Donostia, que fue secundada por varios cientos de mujeres.

Las participantes dejaron sus bicis y han ocupado la calzada y paseo de la alameda, y a ellas se fueron sumando rápidamente numerosos grupos de mujeres de distintas asociaciones, entidades vecinales, sindicatos, colegios y centros de trabajo, muchos de ellos con sus propias pancartas.

En poco tiempo, varios miles de personas, en su mayoría mujeres pero también hombres, protagonizaron una sentada que cortó por completo el tráfico en el Boulevard, en una movilización sin precedentes en la capital guipuzcoana.

En San Sebastián la manifestación de las 20:00 horas también ha sido multitudinaria y recorrió las calles céntricas coreando consignas como "Gora borroka feminista", "Munilla, el diablo te busca" y cuando pasaron por la catedral del Buen Pastor, le dedicaron una sonora pitada al obispo de San Sebastián por sus palabras en las que afirmaba que "el diablo ha metido un gol" a la causa feminista.

La cola de la manifestación salió del Boulevard una hora después de que lo hiciera la cabecera de la marcha.

VÍDEO | Miles de mujeres se unen a la huelga feminista en Vitoria:

Huelga feminista del 8 de marzo

En Vitoria-Gasteiz las movilizaciones comenzaron desde muy pronto a la mañana, y la Ertzaintza identificó a tres mujeres que colocaban pancartas.

Miles de mujeres se manifestaron más tarde en el centro y reclamaron medidas para que se alcance la igualdad entre hombres y mujeres mediante una "kalejira" y una sentada.

Al acto convocado por el Movimiento Feminista de Vitoria el mediodía en la plaza General Loma se sumaron miles de mujeres que, minutos antes del comienzo del acto, abarrotaban la plaza de la Virgen Blanca y sus accesos con una multitudinaria concentración de dimensiones similares a las de la bajada de Celedón durante las fiestas de La Blanca de agosto.

La movilización de las 20:00 horas de la plaza de San Antón y recorrieron un kilómetro y medio hasta finalizar en la céntrica calle Fueros. La masiva asistencia a la marcha ha colapsado el centro de Vitoria durante su desarrollo.

Si este mediodía el movimiento feminista calculó que unas 12.000 personas secundaron las protestas en la capital alavesa, la manifestación de la tarde tuvo un seguimiento aún mayor.

VÍDEO | Manifestación multitudinaria en Pamplona:

(Unas 13.000 mujeres se han manifestado en Pamplona. Foto: EFE)

Unas 13.000 personas personas se concentraron frente al Monumento a los Fueros en el Paseo Sarasate de Pamplona/Iruña en apoyo a la huelga feminista y para demostrar que "sin las mujeres el mundo no se sostiene".

A la concentración, convocada por la Coordinadora del 8 de marzo, que agrupa a diferentes colectivos feministas, acudieron grupos de jóvenes, familias con menores, mujeres trabajadoras que secundaron la huelga feminista, hombres y personas mayores.

Los participantes en el acto portaban elementos morados como cintas, pelucas, pañuelos, banderas, globos y abanicos, entre muchos otros, y algunos acudieron con los rostros pintados con el símbolo de la mujer.

También se mostraron carteles con frases en apoyo a la mujer como "Cabemos todas", "Sin brecha salarial, sin violencia sexista", "No necesitamos el paraíso, estamos pidiendo justicia", "Inicia la revolución" o "Juntas conseguiremos la igualdad".

El acto, programado al mediodía, comenzó con un grupo de personas que tocaron una batucada durante 15 minutos, gritos de "viva la lucha feminista", y versos cantados en euskera como "No quiero ser valiente, quiero ser libre".

La movilización de las 20:00 horas también fue masiva y miles de mujeres aborrotaron la Plaza del Castillo.

VÍDEO |Cientos de mujeres se concentran frente al Ayuntamiento de Baiona:

Baiona también se unió a la movilización feminista, y las mujeres salieron a la calle para protestar contra las desigualdades.

(Parlamentarias de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han secundado el paro. Foto: EFE)

Por su parte, alrededor de medio centenar de personas se congregaron a las puertas del Parlamento navarro para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. La concentración tuvo lugar a las 11:00 horas tras la finalización de la sesión de control al Gobierno, y también acogieron a los representantes de todos los grupos parlamentarios.

La huelga feminista del 8 de marzo se plasmó, asimismo, en el pleno ordinario del Parlamento Vasco con 23 escaños vacíos de las parlamentarias de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE.

Solo las diputadas del PNV y del PP acudieron a participar en la sesión, presidida por una mujer, Bakartxo Tejeria (PNV), en una Cámara en la que esta legislatura hay más parlamentarias (40) que parlamentarios (35). Los parlamentarios del PNV pararon 15 minudos al mediodía.

Seguimiento de la huelga



La convocatoria de huelga no fue unitaria, y, por lo tanto, se convocaron paros diferentes para este día. En Hego Euskal Herria el Movimiento Feminista de Euskal Herria y los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y EHNE, entre otros, llamaban a llevar a cabo paros de 4 horas por turno. En concreto, de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00.

UGT y CCOO planteaban paros de dos horas: de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00. Otros sindicatos como CGT o CNT pidieron parar durante toda la jornada.

ELA, LAB, Steeilas, ESK, Hiru y EHNE destacaron la alta incidencia que ha tenido la huelga, especialmente en aquellos sectores laborales con mayor presencia de mujeres.

La dirigente de ELA Leire Txakartegi, en declaraciones a los medios, calificó de "histórica" la jornada de paros dirigida exclusivamente, por primera vez, a las mujeres, precisó.

Aunque declinó facilitar datos concretos del seguimiento, Txakartegi señaló que la incidencia fue mayor en sectores como los de la enseñanza, tanto de la red pública como privada, en los comedores escolares, en las residencias de ancianos, la administración pública, el sector de limpieza y en el de las fábricas de conservas.

El seguimiento también fue importante en sectores con elevada presencia femenina como el comercio, los medios de comunicación y telemarketing, y en aquellos otros sectores menos feminizados como el de las industrias del metal las mujeres pararon en muchas empresas.

La portavoz de LAB, Zaloa Ibeas, por su parte, denunció "la hipocresía de algunas instituciones ante este día de paro porque los servicios mínimos establecidos para la jornada han sido totalmente abusivos".

Ibeas consideró que esta situación demuestra, "más allá de las declaraciones institucionales, que sigue faltando una voluntad política real y que ellos son quienes tienen los instrumentos para cambiar realmente la situación de las mujeres".

Por su parte, el Gobierno Vasco cifró en el 21,92 % el seguimiento de la huelga feminista por parte de los profesores y resto de personal de los centros educativos no universitarios, tanto hombres como mujeres, en el caso de los educadores de haurreskolak (centros de 0 a 3 años) lo sitúa en un 43,46 %.

En el Consorcio de Haurreskolak, de entre las 1.247 educadoras y educadores, el seguimiento fue del 43,46 %.

En Osakidetza, el seguimiento durante la mañana se cifró en el 11,8 % de los profesionales, tanto hombres como mujeres.

Por otro lado, en el Estado español 5,3 millones de trabajadoras secundaron los paros parciales de dos horas por turno convocados por UGT y CCOO con motivo del Día Internacional de la Mujer.

VÍDEO | Trabajadoras de EiTB en la manifestación de Donostia:

VÍDEO | Todas las trabajadoras de eitb.eus secundan la huelga feminista: