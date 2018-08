Economía

UNDÉCIMA CONCENTRACIÓN

Los pensionistas vuelven a concentrarse en Bilbao con un llamamiento a la 'unidad'

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/03/2018

El lunes de Pascua no habrá concentración, pero han anunciado que volverán a la calle tras la Semana Santa, el lunes 9 de abril.

Cientos de jubilados y pensionistas han secundado este lunes en Bilbao la undécima concentración consecutiva convocada ante el Ayuntamiento de Bilbao por la Plataforma de Pensionistas de Bizkaia para reclamar pensiones "dignas". Asimismo, han pedido "unidad" al movimiento.

Durante la concentración se han proferido gritos como "menos ladrones, más pensiones", "Rajoy, dimite, el pueblo no te admite" o "Pentsionistak aurrera (pensionistas adelante)". Asimismo, han anunciado que la siguiente concentración tendrá lugar tras la Semana Santa, el lunes 9 de abril.

Los portavoces de esta plataforma han dicho que, más allá de la subida del IPC, que "apenas supondría 6 euros más al mes", el problema radica en la necesidad de que los jóvenes tengan garantizadas las pensiones en el futuro. Han apuntado que hay que "pedir dinero a quien haya que pedírselo" para garantizar unas pensiones dignas".

A su juicio, las pensiones pueden costearse con los presupuestos del Estado, "al igual que con ellos se paga a la Casa Real, que no sabemos qué produce, o a la Iglesia".

Durante la concentración se ha producido un momento de tensión cuando los concentrados han gritado "sindicatos kanpora (fuera los sindicatos)". "Aquí el grito que tiene que escucharse es el de unidad; estamos en la undécima etapa de una marcha larga, que no sabemos hasta cuándo va a durar y que no parará, aunque el gobierno de Rajoy nos ofrezca ese 0,25 como limosna tirada a nuestros pies", han resaltado.

"No queríamos hacer política, nos están obligando a hacerla, pero política social, no partidista, al igual que nos están obligando a solicitar la dimisión del Gobierno, que es algo legítimo y necesario; mientras este Gobierno no caiga no tendremos pensiones dignas", han subrayado.