Bilbao: 'La Diputación se retiró del caso porque no veían delitos'

Redacción

15/02/2011

El diputado general de Bizkaia y su antecesor en el cargo, Josu Bergara, han declarado que no recibieron quejas sobre el exsubdirector de Inspección de la Hacienda de Bizkaia Juan Ramón Ibarra.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha declarado en el juicio contra el exsubdirector de Inspección de la Hacienda de Bizkaia Juan Ramón Ibarra, que la Diputación foral de Bizkaia se retiró como acusación particular en el caso tras recibir un informe de sus abogados que concluía que no había habido "perjuicio alguno para la administración y administrados", así como que no veían delitos de "prevaricación, falsedad, infidelidad, desobediencia y cohecho".

Bilbao, que cuando ocurrieron los hechos era diputado de Presidencia y fue nombrado diputado general el 1 de julio de 2003, unos meses antes de que Ibarra fuera declarado como imputado, ha asegurado que no recibió"ninguna queja" referida al comportamiento profesional de Ibarra.

El ex diputado general de Bizkaia, Josu Bergara, también ha declarado que "nunca" recibió por parte del entonces diputado de Hacienda, Javier Urizarbarrena, o del director de Hacienda, Javier Muguruza, "queja o sospecha" alguna sobre el comportamiento profesional de Ibarra.

Bergara ha afirmado que "nunca" le trasladaron durante sus dos mandatos la intención de cambiar de subdirector de Hacienda.