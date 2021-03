31/03/2021 12:11 Economía OPA de MásMóvil Erkoreka afea a directivos de Euskaltel por el bonus y espera que lo reinviertan E. G. | EITB MEDIA Ante las críticas al Gobierno Vasco por su papel, el vicepresidente primero afirma que existe un "desconocimiento total" sobre las condiciones del mercado de telecomunicaciones. Escuchar la página Escuchar la página

El vicepresidente primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el bonus que percibirán directivos de Euskaltel tras la OPA de MásMóvil no es el "estilo" de una empresa vasca y espera que lo inviertan en la propia compañía para que "haya más titularidad con arraigo en el país de lo que existe en este momento".

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, Erkoreka ha manifestado que "no sabe si hay previsto o no bonos" y lo que conoce es por las informaciones publicadas y es algo que, según ha apuntado, pertenece al ámbito de las relaciones entre empresas. El vicepresidente ha indicado que sigue defendiendo lo mismo que dijo hace años cuando, con motivo de otro bono que percibieron directivos del operador, aseguró que no era un comportamiento para una empresa vasca.

El vicepresidente primero ha indicado que comparte la reflexión que hizo este martes la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en el sentido de que si existen" esos bonos, los directivos podrían utilizarlos "en participar en la empresa".

Ante las críticas al Gobierno Vasco por su papel en relación a Euskaltel para haber evitado la actual situación, Erkoreka cree que existe un "desconocimiento total" respecto a las condiciones en las que se mueve el mundo de las telecomunicaciones.

"Están operando de manera creciente empresas muy grandes, muy poderosas, muy competitivas, el mercado se reduce cada vez más y una empresa pequeña cómo era Euskaltel y por supuesto, en un principio, de manera especial, tiene unas posibilidades muy limitadas para abrirse camino y para, incluso, sin ir más lejos, participar en la adjudicación dentro de la subasta correspondiente, por ejemplo, a la tecnología vinculadas al 5G que es esencial para poder moverse en el terreno de las telecomunicaciones en el futuro", ha indicado. Según ha añadido, si una empresa no tiene condiciones para poder acceder a esta tecnología y para recibir una adjudicación de la subasta correspondiente para poder operar con esta tecnología, "seguramente queda ya fuera del mercado".