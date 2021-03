30/03/2021 18:03 Economía MÁSMÓVIL El Gobierno Vasco no renuncia a participar en Euskaltel tras la OPA N. B. | EITB MEDIA Arantxa Tapia ha reiterado que los compromisos de, al menos cinco años, de mantenimiento del empleo, la sede social, fiscal o el desarrollo del 5G y otras infraestructuras "son bastante adecuadas". Escuchar la página Escuchar la página

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que el Ejecutivo Vasco ha valorado participar en Euskaltel en diversos momentos como en 2019 y lo continuará haciendo "si es posible" tras la OPA formulada por MásMóvil. "Euskaltel ha estado y está sobre la mesa" ha asegurado.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Tapia se ha referido, de esta manera, a la OPA anunciada por MásMóvil sobre el 100 % de las acciones de Euskaltel por importe de 2000 millones y la posibilidad una participación del Ejecutivo Vasco en el operador, con sede en Derio.

Tapia ha precisado que se trata de una empresa que cotiza en Bolsa y para adquirir una participación "hay que ir a Bolsa y comprar las acciones, y no suele ser sencillo, o encargar a alguien que lo haga". "En este caso, estamos hablando de una OPA, estamos hablando de cosas muy diferentes", ha añadido.

"Valorábamos nuestra participación en esa empresa de infraestructuras, con una red renovada en cuanto a fibra óptica de última generación, banda ancha ultrarrápida y la red 5G", ha precisado.

Por lo tanto, ha asegurado que se "continuará valorando si es posible tras esta operación". Tras indicar que "querer no siempre es poder" y que no hubo solo una razón para que no se materializara la participación.

Por otra parte, ha reiterado que las condiciones de la OPA de MásMóvil con compromisos de, al menos cinco años, de mantenimiento del empleo, la sede social, fiscal o el desarrollo del 5G y otras infraestructuras "son bastante adecuadas".

Cuestionada por el bonus de más de 26 de millones que percibirían los directivos de Euskaltel tras esta OPA por el aumento del precio de la acción, ha afirmado no tener conocimiento salvo por las informaciones difundidas al respecto, pero ha indicado que, "si existen" esos bonos, los directivos podrían utilizarlos "en participar en la empresa".