19/05/2021 16:10 Economía reforma laboral El Gobierno de España confirma a EH Bildu que derogará la reforma laboral o.p. | eitb media Se cumplirá el acuerdo firmado hace un año entre EH Bildu y los partidos del Gobierno, que derogaría a finales de año la reforma laboral impuesta por el PP en 2012.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido hoy a cumplir el acuerdo firmado por EH Bildu con el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, la víspera de que se cumpla un año de su firma.

EH Bilduk PSOE eta Unidas Podemosekin PPk 2012an ezarritako lan erreforma indargabetzeaz sinatutako akordioa beteko duela hitz eman du gaur Yolanda Diaz Espainiako Gobernuko presidenteorde eta Lan ministroak Espainiako Parlementuan, hain justu akordio hori sinatu zela urtea bete bezperan.

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, le ha preguntado por los detalles y plazos de la derogación de la ley, al recordarle que ha pasado un año de su acuerdo; Matute le ha señalado que, "sin descartar la mesa de diálogo social, es el momento de derogar la reforma laboral" y que cada día que pasa sin derogarla es "un día más perdido" para los trabajadores de todo el Estado, "más sabiendo que el futuro laboral que tenemos por delante está lleno de incertidumbres y precariedad".

La respuesta de Yolanda Díaz ha sido contundente: "Le anticipo que sí, señor Matute. Vamos a derogar la reforma laboral. Si al final de diciembre esos trabajos no están culminados, yo misma me someteré y rendiré cuentas en esta Cámara". No ha querido adelantar detalles sobre los plazos, apelando a la discreción con la que lleva trabajando la mesa social en los últimos dos meses.

El portavoz adjunto de EH Bildu ha querido ir más allá proponiendo medidas concretas que deben ser adoptadas con urgencia. Matute ha reclamado recuperar la ultraactividad indefenida, el fin de la estatalización obligatoria de los convenios, derogar la prioridad aplicativa de convenios de empresa sobre sectoriales y recuperar la autorizacion laboral para los EREs y recuperar indenmizaciones anteriores a la reforma laboral. "Estamos asistiendo a una cascada de EREs injustificados como están señalando los propios tribunales", ha denunciado, recordando los casos de PCB-ITP y Tubacex.

En su respuesta, la ministra Díaz ha dado la razón a los planteamientos realizados por el diputado Matute y se ha comprometido a llevar a cabo las medidas relativas a la ultraactividad, la vigencia de los convenios y la autoridad laboral para los EREs, además de abordar la subcontratación. "Vamos a buscar un reequilibrio en la actuación negocial que quebró el PP. Vamos a garantizar la estabilidad en los contratos", ha asegurado la vicepresidenta.

Matute, asimismo, ha tendido la mano de la izquierda soberanista vasca al Gobierno para unir fuerzas y "traer vientos" que pongan fin a la brecha salarial entre mujeres y hombres, a la precariedad juvenil y al miedo a perder el trabajo y la vivienda.