Rajoy: 'La reforma laboral me va a costar una huelga'

31/01/2012

Es la frase que ha marcado el estreno de Rajoy en la UE. "Ya sé que habrá cosas que no gustarán a sindicatos o empresarios, pero tenemos que gobernar", ha dicho posteriormente, en rueda de prensa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este lunes a sus socios europeos que cree que la reforma laboral que aprobará a mediados de febrero le costará una huelga. "La reforma laboral me va a costar una huelga", le ha confiesado Rajoy al primer ministro finlandés, Jirky Katainen, antes del inicio del Consejo Europeo, según se puede escuchar en las imágenes recogidas por las televisiones. Ha sido la frase que ha marcado el estreno de Rajoy en la UE. "Ahora viene lo más duro", le ha dicho en otro momento el presidente del Gobierno al primer ministro holandés, Mark Rutte. "Es que nos dejan una herencia muy mala", se ha justificado.



Explicaciones



Posteriormente, en rueda de prensa, el presidente del Gobierno ha explicado que si ha "considerado" que la reforma laboral puede provocar una huelga general es porque es "consciente" de que habrá partes que no gustarán y tiene presente que al PSOE se la hicieron por un cambio legislativo "que no sirvió absolutamente para nada".



"Ya sé que habrá cosas que no gustarán a sindicatos o empresarios, pero nosotros tenemos que gobernar" y "es lógico y razonable que un Gobierno piense si cuando tiene que tomar algunas decisiones pueden provocar descontento", ha dicho Rajoy, tras participar en su primer Consejo Europeo.



Estreno en la UE



Mariano Rajoy ha expuesto hoy en el Consejo Europeo las reformas adoptadas por su ejecutivo en materia de consolidación fiscal y ha defendido la necesidad de que el BCE siga inyectando liquidez en el sistema para responder a los problemas de financiación de las pymes.



En su primera intervención ante sus colegas europeos como presidente del Gobierno español, Rajoy no ha hecho mención alguna a la posibilidad de que se eleve el porcentaje de déficit en el que podría incurrir España en 2012, a pesar del empeoramiento del escenario económico desde que se decidió que fuera del 4,4 % del PIB, según fuentes gubernamentales.



Asimismo ha explicado las líneas maestras delaprobada el viernes, y se ha referido a la, que verá el próximo Consejo de Ministros, y a la, que analizará el Gobierno la siguiente semana.